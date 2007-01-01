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          Товары по акции

          Светильники Хай-тек в Домодедово оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Домодедово и Московской области

          Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          10 080 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
          Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
          41 574 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Ideal Lux Edelweiss
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Торшер Citilux Аврора, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Торшер Citilux Аврора
          Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
          Настоящее фото товара Спот Citilux Декарт, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Спот Citilux Декарт
          Настоящее фото товара Люстра Астери: Клевер, произведённого компанией ChiedoCover
          30 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Люстра Астери: Клевер
          Настоящее фото товара Люстра Астери, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Астери
          Настоящее фото товара Люстра Блум, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Люстра Блум
          Настоящее фото товара Люстра Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра Бордо
          Настоящее фото товара Люстра Брайт вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Брайт вертикальный
          Настоящее фото товара Люстра Брайт горизонтальный, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Люстра Брайт горизонтальный
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн боковой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Бриллайн боковой
          Настоящее фото товара Люстра Бриллайн директ, произведённого компанией ChiedoCover
          31 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Бриллайн директ
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          Светильники хай-тек: высокотехнологичный интерьер Вашего заведения

          Хорошо продуманный элемент декора наполнит смыслом и сделает неповторимым любое заведение в гостинично-ресторанном бизнесе. В Домодедово немало заведений в стиле хай-тека. Этот стиль прежде всего характеризуется высокими технологиями, минимализмом, а также четкими линиями и наличием хромированных предметов.

          Светильники хай-тек отличаются своей уникальностью, неповторимостью стиля и ультрасовременным дизайном. Предпочтение, чаще всего, отдается светильникам, изготовленным или имеющим элементы пластика. По способу крепления они могут быть либо накладными, либо подвесными или трековыми. Также широко распространены торшеры и люстры хай-тек. Популярнейшим цветом этого стиля являются постельные тона, а также серый, черный и белый. Для производства данных светильников применяются качественные полимеры и последние технологические разработки. Блестящие и светящиеся светильники хай-тек также изготавливаются с применением хрома, никеля и серебра. Прямые линии, которые характеризуют этот стиль подчеркивают завершенность, здесь нет двусмысленных элементов или какой-то недосказанности. Осветительные приборы хай-тека зачастую имеют форму геометрических фигур: круга, шара, квадрата или прямоугольника. Кроме того, светильники хай-тек могут обладать рваными, ломаными линиями. Таким образом, выделяется инновационный, высокотехнологичный стиль, не как у всех. Футуристичность светильников — еще одна особенность, такие светильники — это отклик к будущему.

          В светильниках хай-тек лучше использовать светодиодные лампы, они более практичны, экономят электроэнергию и станут хорошим источником света Вашего заведения.

          Где купить светильники хай-тек в Домодедово и в Московской области?

          Наша компания сотрудничает только с проверенными поставщиками сырья. Мы не экономим на материале, отдаем предпочтение качеству и долговечности изготавливаемой продукции. Наши цены ниже среднерыночных, мы дарим скидки на комплексное оснащение заведений в сегменте HoReCa. Наши сотрудники на производстве обладают всеми необходимыми компетенциями и тщательно контролируют все этапы производства. Большой ассортимент продукции поможет выбрать что-то уникальное. Если Вы не нашли нужный товар, то мы всегда рады помочь разработать Ваш неповторимый дизайн проект. Компания ChiedoCover – надежный партнер Вашего бизнеса.

          Купить необычные светильники хай-тек в ресторан в Домодедово Вы можете перейдя на сайт нашей компании. Мы готовы взяться за заказ любой сложности, если Вам отказали в других компаниях, то Вы смело можете обращаться к нам. Менеджеры из отдела продаж постараются решить Вашу проблему и найти оптимальное сочетание цены и качества.

          Почему светильники хай-тек покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Домодедово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Домодедово ?

            Доставка товара по Домодедово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Домодедово ?

            Стоимость доставки по Домодедово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Домодедово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Домодедово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Домодедово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Домодедово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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