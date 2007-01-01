Хорошо продуманный элемент декора наполнит смыслом и сделает неповторимым любое заведение в гостинично-ресторанном бизнесе. В Магадане немало заведений в стиле хай-тека. Этот стиль прежде всего характеризуется высокими технологиями, минимализмом, а также четкими линиями и наличием хромированных предметов.
Светильники хай-тек отличаются своей уникальностью, неповторимостью стиля и ультрасовременным дизайном. Предпочтение, чаще всего, отдается светильникам, изготовленным или имеющим элементы пластика. По способу крепления они могут быть либо накладными, либо подвесными или трековыми. Также широко распространены торшеры и люстры хай-тек. Популярнейшим цветом этого стиля являются постельные тона, а также серый, черный и белый. Для производства данных светильников применяются качественные полимеры и последние технологические разработки. Блестящие и светящиеся светильники хай-тек также изготавливаются с применением хрома, никеля и серебра. Прямые линии, которые характеризуют этот стиль подчеркивают завершенность, здесь нет двусмысленных элементов или какой-то недосказанности. Осветительные приборы хай-тека зачастую имеют форму геометрических фигур: круга, шара, квадрата или прямоугольника. Кроме того, светильники хай-тек могут обладать рваными, ломаными линиями. Таким образом, выделяется инновационный, высокотехнологичный стиль, не как у всех. Футуристичность светильников — еще одна особенность, такие светильники — это отклик к будущему.
В светильниках хай-тек лучше использовать светодиодные лампы, они более практичны, экономят электроэнергию и станут хорошим источником света Вашего заведения.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Магадану осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Магадану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Магадану осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Магадану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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