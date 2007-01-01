Светильники Хай-тек в Тайшете оптом

от 4 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Люстра Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Кристалл
Настоящее фото товара Настольная лампа Alison, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольная лампа Alison
Настоящее фото товара Настольная лампа Arezzo, произведённого компанией ChiedoCover
33 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольная лампа Arezzo
Настоящее фото товара Настольная лампа Gateshead, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Настольная лампа Gateshead
Настоящее фото товара Настольная лампа Selkirk, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Selkirk
Настоящее фото товара Настольная лампа Wauchope, произведённого компанией ChiedoCover
23 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Wauchope
Настоящее фото товара Подвесная люстра Alloway, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесная люстра Alloway
Настоящее фото товара Подвесная люстра Amaroillo, произведённого компанией ChiedoCover
19 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесная люстра Amaroillo
Настоящее фото товара Подвесная люстра Amherst, произведённого компанией ChiedoCover
27 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Amherst
Настоящее фото товара Настольная лампа Dong, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Настольная лампа Dong
Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen
Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA
Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo ALMEIDA, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольная лампа Eglo ALMEIDA
Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo Glastonbury, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Eglo Glastonbury
Настоящее фото товара Уличный столб Paulmann Outd Bollard, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Уличный столб Paulmann Outd Bollard
Настоящее фото товара Уличный столб Globo BOSTON, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Уличный столб Globo BOSTON
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Светильники хай-тек: высокотехнологичный интерьер Вашего заведения

Хорошо продуманный элемент декора наполнит смыслом и сделает неповторимым любое заведение в гостинично-ресторанном бизнесе. В Тайшете немало заведений в стиле хай-тека. Этот стиль прежде всего характеризуется высокими технологиями, минимализмом, а также четкими линиями и наличием хромированных предметов.

Светильники хай-тек отличаются своей уникальностью, неповторимостью стиля и ультрасовременным дизайном. Предпочтение, чаще всего, отдается светильникам, изготовленным или имеющим элементы пластика. По способу крепления они могут быть либо накладными, либо подвесными или трековыми. Также широко распространены торшеры и люстры хай-тек. Популярнейшим цветом этого стиля являются постельные тона, а также серый, черный и белый. Для производства данных светильников применяются качественные полимеры и последние технологические разработки. Блестящие и светящиеся светильники хай-тек также изготавливаются с применением хрома, никеля и серебра. Прямые линии, которые характеризуют этот стиль подчеркивают завершенность, здесь нет двусмысленных элементов или какой-то недосказанности. Осветительные приборы хай-тека зачастую имеют форму геометрических фигур: круга, шара, квадрата или прямоугольника. Кроме того, светильники хай-тек могут обладать рваными, ломаными линиями. Таким образом, выделяется инновационный, высокотехнологичный стиль, не как у всех. Футуристичность светильников — еще одна особенность, такие светильники — это отклик к будущему.

В светильниках хай-тек лучше использовать светодиодные лампы, они более практичны, экономят электроэнергию и станут хорошим источником света Вашего заведения.

Где купить светильники хай-тек в Тайшете и в Иркутской области?

Наша компания сотрудничает только с проверенными поставщиками сырья. Мы не экономим на материале, отдаем предпочтение качеству и долговечности изготавливаемой продукции. Наши цены ниже среднерыночных, мы дарим скидки на комплексное оснащение заведений в сегменте HoReCa. Наши сотрудники на производстве обладают всеми необходимыми компетенциями и тщательно контролируют все этапы производства. Большой ассортимент продукции поможет выбрать что-то уникальное. Если Вы не нашли нужный товар, то мы всегда рады помочь разработать Ваш неповторимый дизайн проект. Компания ChiedoCover – надежный партнер Вашего бизнеса.

Купить необычные светильники хай-тек в ресторан в Тайшете Вы можете перейдя на сайт нашей компании. Мы готовы взяться за заказ любой сложности, если Вам отказали в других компаниях, то Вы смело можете обращаться к нам. Менеджеры из отдела продаж постараются решить Вашу проблему и найти оптимальное сочетание цены и качества.

Почему светильники хай-тек покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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