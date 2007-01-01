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            Товары по акции

            Светильники Хай-тек в Туле оптом

            от 5 390 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Люстра Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
            32 890 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Люстра Дельта
            Настоящее фото товара Люстра Дива, произведённого компанией ChiedoCover
            12 790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Люстра Дива
            Настоящее фото товара Люстра Инди, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Люстра Инди
            Настоящее фото товара Люстра Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
            20 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Люстра Кристалл
            Настоящее фото товара Линейный светильник, произведённого компанией ChiedoCover
            5 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Линейный светильник
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Люминаре, произведённого компанией ChiedoCover
            27 890 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Подвесной светильник Люминаре
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Ньюлайн, произведённого компанией ChiedoCover
            29 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Подвесной светильник Ньюлайн
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Овал, произведённого компанией ChiedoCover
            26 350 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Подвесной светильник Овал
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Омега, произведённого компанией ChiedoCover
            57 190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Подвесной светильник Омега
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Симфония, произведённого компанией ChiedoCover
            5 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подвесной светильник Симфония
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Солярис, произведённого компанией ChiedoCover
            38 190 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Подвесной светильник Солярис
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Спарк, произведённого компанией ChiedoCover
            29 090 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подвесной светильник Спарк
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия Плант, произведённого компанией ChiedoCover
            21 390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Подвесной светильник Стэрия Плант
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия боковое свечение, произведённого компанией ChiedoCover
            24 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Подвесной светильник Стэрия боковое свечение
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия вертикальный, произведённого компанией ChiedoCover
            17 790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Подвесной светильник Стэрия вертикальный
            Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции, произведённого компанией ChiedoCover
            55 390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Подвесной светильник Стэрия двусторонние композиции
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            Светильники хай-тек: высокотехнологичный интерьер Вашего заведения

            Хорошо продуманный элемент декора наполнит смыслом и сделает неповторимым любое заведение в гостинично-ресторанном бизнесе. В Туле немало заведений в стиле хай-тека. Этот стиль прежде всего характеризуется высокими технологиями, минимализмом, а также четкими линиями и наличием хромированных предметов.

            Светильники хай-тек отличаются своей уникальностью, неповторимостью стиля и ультрасовременным дизайном. Предпочтение, чаще всего, отдается светильникам, изготовленным или имеющим элементы пластика. По способу крепления они могут быть либо накладными, либо подвесными или трековыми. Также широко распространены торшеры и люстры хай-тек. Популярнейшим цветом этого стиля являются постельные тона, а также серый, черный и белый. Для производства данных светильников применяются качественные полимеры и последние технологические разработки. Блестящие и светящиеся светильники хай-тек также изготавливаются с применением хрома, никеля и серебра. Прямые линии, которые характеризуют этот стиль подчеркивают завершенность, здесь нет двусмысленных элементов или какой-то недосказанности. Осветительные приборы хай-тека зачастую имеют форму геометрических фигур: круга, шара, квадрата или прямоугольника. Кроме того, светильники хай-тек могут обладать рваными, ломаными линиями. Таким образом, выделяется инновационный, высокотехнологичный стиль, не как у всех. Футуристичность светильников — еще одна особенность, такие светильники — это отклик к будущему.

            В светильниках хай-тек лучше использовать светодиодные лампы, они более практичны, экономят электроэнергию и станут хорошим источником света Вашего заведения.

            Где купить светильники хай-тек в Туле и в Тульской области?

            Наша компания сотрудничает только с проверенными поставщиками сырья. Мы не экономим на материале, отдаем предпочтение качеству и долговечности изготавливаемой продукции. Наши цены ниже среднерыночных, мы дарим скидки на комплексное оснащение заведений в сегменте HoReCa. Наши сотрудники на производстве обладают всеми необходимыми компетенциями и тщательно контролируют все этапы производства. Большой ассортимент продукции поможет выбрать что-то уникальное. Если Вы не нашли нужный товар, то мы всегда рады помочь разработать Ваш неповторимый дизайн проект. Компания ChiedoCover – надежный партнер Вашего бизнеса.

            Купить необычные светильники хай-тек в ресторан в Туле Вы можете перейдя на сайт нашей компании. Мы готовы взяться за заказ любой сложности, если Вам отказали в других компаниях, то Вы смело можете обращаться к нам. Менеджеры из отдела продаж постараются решить Вашу проблему и найти оптимальное сочетание цены и качества.

            Почему светильники хай-тек покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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