Светильники Лофт в Клине оптом

от 2 700 ₽

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Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
3 080 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Клетка
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Светильник лофт Трапеция
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Стрекоза
Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Стрекоза 300
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция XXX, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт XXX
Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
6 040 ₽
Оптовая цена
5
Светильник лофт 5 ламп
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Светильник лофт Зиг-Заг
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Светильник лофт Зиг-Заг Трио
Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Светильник лофт Вертолет
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 720 ₽
Оптовая цена
4.6
Светильник лофт Трапеция Квиндесим
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник лофт Трапеция Виджинти
Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим X, произведённого компанией ChiedoCover
2 710 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01135, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник подвесной KH01135
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Светильники Лофт — гарант неповторимого освещения Вашего интерьера

Существует много способов для того, чтобы произвести световое оснащение ресторана или кафе в Лофт стиле. В Клине много заведений данного стиля, которые характеризуются своими исключительными особенностями. Если Вы решили сменить стиль, обновить интерьер и всегда мечтали преобразить Ваше заведения в Лофт, тогда постараемся разобраться на что обратить пристальное внимание при выборе элементов декора.

Основываясь на базовых принципах стиля Лофт можно с уверенностью сказать, что добавление светового освещения всегда придает некий шарм и подчеркивает стилистику заведения. Одним из самых важных преимуществ светильников Лофт является неограниченность модельного ряда. На сегодняшний день существуют самые разные формы и виды светильников, которые способны великолепно обыграть вход в ресторан или кафе, наполнить смыслом зону отдыха, либо стать завершающим элементом декора в интерьере заведения и тем самым сформировать какой-то конкретный образ у посетителей и гостей.

Как правило, посетителей привлекает что-то необычное, не так как у всех, поэтому удачным решением станут уникальные формы светильников Лофт. Также такие светильники хорошо смотрятся в других стилях. Например, в классических и традиционных они могут стать центром внимания и изящно выделяться на фоне интерьера заведения. Если грамотно просчитать угол падения и угол отражения света, то можно выгодно применять светильники в коммерческих и маркетинговых целях. Помимо эстетического восприятия немаловажной составляющей является долговечность и практичность в использовании. Чтобы светильники долго сохраняли свои функциональные свойства необходимо выбирать металлический каркас и энергосберегающие лампы. Таким образом, Вы сэкономите бюджет своей организации и будете наслаждаться светом.

Где купить светильники Лофт в Клине и в Московской области?

Наша компания за многолетний опыт на рынке гостинично-ресторанного бизнеса произвела оснащение мебелью и текстилем большое количество Лофт кафе и ресторанов по всей России. Мы научились своевременно реагировать на отзывы клиентов. Наша компания постоянно улучшает дизайн продукции, прибегая к использованию самого нового и современного оборудования.

Купить черные светильники Лофт в Клине в гостиницу можно на сайте нашей компании. Если у Вас готов выбор и Вы можете сделать заказ, то Вам нужно связаться с нашими менеджерами. Они регулярно проходят переаттестацию, в совершенстве владеют модельным рядом нашей продукции, поэтому с удовольствием расскажут о выборе Вашего товара, произведут расчет и сориентируют по доставке продукции до Вашего места назначения.

Почему светильники лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Клин и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Клину ?

    Доставка товара по Клину осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Клину ?

    Стоимость доставки по Клину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Клину осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Клину телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Клине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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