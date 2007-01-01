Осветительные приборы во многом определяют настроение гостей. Любая стилистика заведений города Азова тщательно продумывается, этому элементу декора уделяется повышенное внимание.
Слово «модерн» является французским, на русский язык оно буквально переводится как «современный», «новый». Этот стиль зародился в последние десятилетия XIX века, начале XX. В то время главным направлением стиля было нахождение гармонии жизни и искусства в эпоху промышленности и индустриализации. В прошлом, когда этот стиль зарождался он на самом деле был современным и новым, однако на сегодняшний день он таковым не является — модерн стал произведением искусства.
Светильники в стиле модерн чаще всего — это ключ к успеху в оснащении всего интерьера заведения, они не должны быть загромождены тяжелым орнаментом. Изысканность и элегантность — вот две главные составляющие удачного выбора светильников. Такие осветительные приборы должны максимально выделять подобранную стилистику интерьера и стать центром притяжения для посетителей.
Светильники модерн имеют замысловатый дизайн, который трудно не отличить от других стилей. На сегодняшний день люстры модерн также прекрасно подходят и для других стилей: хай-тек и лофт.
Помимо люстр, в стиле модерн успешно применяются бра и напольные торшеры, они дополнят пространство своей изысканностью и кроме эстетических составляющих станут хорошим источником света в тех зонах зала, где требуется необходимость добавить освещения.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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