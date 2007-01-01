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Осветительные приборы во многом определяют настроение гостей. Любая стилистика заведений города Комсомольска-на-Амуре тщательно продумывается, этому элементу декора уделяется повышенное внимание.
Слово «модерн» является французским, на русский язык оно буквально переводится как «современный», «новый». Этот стиль зародился в последние десятилетия XIX века, начале XX. В то время главным направлением стиля было нахождение гармонии жизни и искусства в эпоху промышленности и индустриализации. В прошлом, когда этот стиль зарождался он на самом деле был современным и новым, однако на сегодняшний день он таковым не является — модерн стал произведением искусства.
Светильники в стиле модерн чаще всего — это ключ к успеху в оснащении всего интерьера заведения, они не должны быть загромождены тяжелым орнаментом. Изысканность и элегантность — вот две главные составляющие удачного выбора светильников. Такие осветительные приборы должны максимально выделять подобранную стилистику интерьера и стать центром притяжения для посетителей.
Светильники модерн имеют замысловатый дизайн, который трудно не отличить от других стилей. На сегодняшний день люстры модерн также прекрасно подходят и для других стилей: хай-тек и лофт.
Помимо люстр, в стиле модерн успешно применяются бра и напольные торшеры, они дополнят пространство своей изысканностью и кроме эстетических составляющих станут хорошим источником света в тех зонах зала, где требуется необходимость добавить освещения.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Комсомольску-на-Амуре рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Комсомольску-на-Амуре осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Комсомольску-на-Амуре с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня