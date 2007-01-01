Светильники Модерн в Ростове-на-Дону оптом

от 6 690 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ростову-на-Дону и Ростовской области

Настоящее фото товара Подвесной светильник Milagro №3, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Milagro №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Milagro №4, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Milagro №4
Настоящее фото товара Подвесной светильник Tommy №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Tommy №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Tommy №2, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесной светильник Tommy №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Tommy №3, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Tommy №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Lumina №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Lumina №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Lumina №2, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Lumina №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Lumina №3, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Lumina №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Andromeda №1, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Andromeda №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Andromeda №2, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Andromeda №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Andromeda №3, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Andromeda №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Festa №1, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Festa №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Festa №2, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесной светильник Festa №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Sunshine №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесной светильник Sunshine №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №3, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесной светильник Sunshine №3
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Светильники модерн: произведение искусства в Вашем интерьере заведения

Осветительные приборы во многом определяют настроение гостей. Любая стилистика заведений города Ростова-на-Дону тщательно продумывается, этому элементу декора уделяется повышенное внимание.

Происхождение модерна как стиля

Слово «модерн» является французским, на русский язык оно буквально переводится как «современный», «новый». Этот стиль зародился в последние десятилетия XIX века, начале XX. В то время главным направлением стиля было нахождение гармонии жизни и искусства в эпоху промышленности и индустриализации. В прошлом, когда этот стиль зарождался он на самом деле был современным и новым, однако на сегодняшний день он таковым не является — модерн стал произведением искусства.

Основные особенности светильников в стиле модерн

  • используются изогнутые, обтекаемые формы, не рекомендуется применять четкие линии и строгую геометрию фигур
  • приветствуются орнаменты в украшении светильников и плафонов
  • отсутствие как таковой роскоши и богатства, важно помнить, что осветительные приборы в стиле модерн не должны иметь безвкусный дорогой декор

Светильники в стиле модерн чаще всего — это ключ к успеху в оснащении всего интерьера заведения, они не должны быть загромождены тяжелым орнаментом. Изысканность и элегантность — вот две главные составляющие удачного выбора светильников. Такие осветительные приборы должны максимально выделять подобранную стилистику интерьера и стать центром притяжения для посетителей.

Светильники модерн имеют замысловатый дизайн, который трудно не отличить от других стилей. На сегодняшний день люстры модерн также прекрасно подходят и для других стилей: хай-тек и лофт.

Помимо люстр, в стиле модерн успешно применяются бра и напольные торшеры, они дополнят пространство своей изысканностью и кроме эстетических составляющих станут хорошим источником света в тех зонах зала, где требуется необходимость добавить освещения.

Где купить настенные светильники модерн в Ростова-на-Дону и Ростовской области?

Компания ChiedoCover предлагает великолепную банкетную мебель и текстиль самого лучшего качества, в нашем каталоге товаров Вы найдете много вариантов в лофт стиле. Купите товары нашей компании и Вы сами оцените высокое качество, а также максимальное удобство и прочность нашей мебели. Если Вы желаете обновить интерьер кафе или ресторана, придать новый стиль и увеличить посещаемость заведения, тогда наша продукция станет хорошим помощником в решении этих задач.

Купить светильники в стиле модерн Вы можете на сайте нашей компании. В любое время Вы можете оставить заявку на обратный звонок, и наши менеджеры готовы Вам предложить товары по выгодной цене, с учетом акций и скидок.

Почему светильники модерн покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ростов-на-Дону и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ростову-на-Дону ?

    Доставка товара по Ростову-на-Дону осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ростову-на-Дону ?

    Стоимость доставки по Ростову-на-Дону рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ростову-на-Дону осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ростову-на-Дону телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ростове-на-Дону при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ростову-на-Дону с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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