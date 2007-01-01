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          Товары по акции

          Светильники техно в Геленджике оптом

          от 165 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Геленджику и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
          8 456 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
          1 278 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Встраиваемый светильник Imex
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
          561 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex one
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          165 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Встраиваемый светильник Imex 8W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 12W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Встраиваемый светильник Imex 12W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W , произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 15W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W, произведённого компанией ChiedoCover
          500 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 24W
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 15W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Встраиваемый светильник Imex 15W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 18W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          315 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 18W Circle
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 24W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
          548 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Встраиваемый светильник Imex 24W Circle
          Настоящее фото товара Бра Citilux Данди, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Бра Citilux Данди
          Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Трековый светильник Citilux Ринг
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
          17 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Citilux Вегас алюминий
          Настоящее фото товара Светильник Citilux Стамп, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник Citilux Стамп
          Настоящее фото товара Люстра Астери, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Люстра Астери
          Настоящее фото товара Люстра Гиперион, произведённого компанией ChiedoCover
          33 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Люстра Гиперион
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          Светильники техно: непредсказуемость и оригинальность стиля интерьера

          Осветительные приборы — это одни из основных элементов в проектировании и образовании стиля любого заведения Геленджика. Они способны сделать акценты: обозначить и выделить различные зоны, возможно, разрекламировать напитки или новинки кухонных блюд. Удачный подбор осветительных приборов — это практически половина успеха Вашего бизнеса.

          Стиль техно

          Зародившись в 1980-е годы, этот стиль прекрасно совмещает в себе традиции прошлого и новые технологии. Годы основания техно совпадают с большими изменениями и переменами, которые происходили в мире, что, безусловно, наложило отпечаток на основные особенности и характерные черты этого стиля. Он характеризуется использованием новых технологий, а также универсальностью и функциональностью. В стиле техно много причудливых форм, чаще всего в элементах каркаса светильников применяется хромированный металл. Дизайн в виде летающей кометы или орбиты — это фирменный знак техно. В тоже время, элементы стиля перекликаются с научно-техническим прогрессом и индустриализацией.

          Интересным предложением является использование в стиле техно встраиваемых светильников в виде тарелки. Каркас светильников выполнен из металла, материалом плафонов выступает полимер, с комплектом идет светодиодная лампа. Такие модели помимо своих функциональных качеств будут интересно смотреться в кафе или ресторанах техно стиля. Этот, может быть, уже подзабытый стиль, по-прежнему, является визитной карточкой для многих заведений. Светильники техно долговечны, имеют большой энергетический ресурс, изготовленные в универсальном белом цвете, замечательно сочетаются практически с любым интерьером, привносят жизнь и красоту в помещение, а в вечернее время и в приглушенном свете, станут центром притяжения посетителей и гостей Вашего заведения.

          Кроме того, достаточно хорошо распространены в техно подвесные светильники и настенные бра. Они выражают простор и свободу в помещении, придадут интерьеру атмосферу непринужденности и лаконичности.

          Где купить светильники техно в виде тарелки в Краснодарском крае?

          Компания ChiedoCover имеет большой ассортимент продукции. Наши профессиональные сотрудники и работники внимательно следят за каждым этапом производства. В нашей компании работают самые лучшие дизайнеры, мы изготовим Вам столы, стулья и другую мебель в сфере HoReCa с учетом всех Ваших пожеланий и рекомендаций. Наша продукция изготавливается качественно и быстро. Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации.

          Купить светильники техно в ресторан или гостиницу в Геленджике Вы можете у нас на сайте. Мы ждем Ваших заказов, компетентные менеджеры в короткие сроки произведут расчет, сориентируют о сроках доставки Ваших приобретаемых товаров.

          Почему светильники техно покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Геленджик и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Геленджику ?

            Доставка товара по Геленджику осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Геленджику ?

            Стоимость доставки по Геленджику рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Геленджику осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Геленджику телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Геленджике при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Геленджику с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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