Светильники техно в Пятигорске оптом

от 10 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Люстра Крикет, произведённого компанией ChiedoCover
66 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Крикет
Настоящее фото товара Настольная лампа Piper, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Piper
Настоящее фото товара Настольная лампа Postdam, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Postdam
Настоящее фото товара Настольная лампа Selkirk, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Настольная лампа Selkirk
Настоящее фото товара Подвесная люстра Aquileia, произведённого компанией ChiedoCover
21 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесная люстра Aquileia
Настоящее фото товара Подвесная люстра Ephrata, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесная люстра Ephrata
Настоящее фото товара Подвесная люстра Esmeralda, произведённого компанией ChiedoCover
20 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесная люстра Esmeralda
Настоящее фото товара Подвесная люстра Fallon, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесная люстра Fallon
Настоящее фото товара Подвесная люстра Reedsport, произведённого компанией ChiedoCover
20 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесная люстра Reedsport
Настоящее фото товара Подвесная люстра Werribee, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесная люстра Werribee
Настоящее фото товара Подвесная люстра Yass, произведённого компанией ChiedoCover
18 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесная люстра Yass
Настоящее фото товара Подвесная люстра Sawyer, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Sawyer
Настоящее фото товара Подвесная люстра Anacortes, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
5
Подвесная люстра Anacortes
Настоящее фото товара Подвесная люстра Daleyza, произведённого компанией ChiedoCover
10 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесная люстра Daleyza
Настоящее фото товара Подвесная люстра Droitwich, произведённого компанией ChiedoCover
12 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Droitwich
Настоящее фото товара Подвесная люстра Ecorse, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесная люстра Ecorse
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Светильники техно: непредсказуемость и оригинальность стиля интерьера

Осветительные приборы — это одни из основных элементов в проектировании и образовании стиля любого заведения Пятигорска. Они способны сделать акценты: обозначить и выделить различные зоны, возможно, разрекламировать напитки или новинки кухонных блюд. Удачный подбор осветительных приборов — это практически половина успеха Вашего бизнеса.

Стиль техно

Зародившись в 1980-е годы, этот стиль прекрасно совмещает в себе традиции прошлого и новые технологии. Годы основания техно совпадают с большими изменениями и переменами, которые происходили в мире, что, безусловно, наложило отпечаток на основные особенности и характерные черты этого стиля. Он характеризуется использованием новых технологий, а также универсальностью и функциональностью. В стиле техно много причудливых форм, чаще всего в элементах каркаса светильников применяется хромированный металл. Дизайн в виде летающей кометы или орбиты — это фирменный знак техно. В тоже время, элементы стиля перекликаются с научно-техническим прогрессом и индустриализацией.

Интересным предложением является использование в стиле техно встраиваемых светильников в виде тарелки. Каркас светильников выполнен из металла, материалом плафонов выступает полимер, с комплектом идет светодиодная лампа. Такие модели помимо своих функциональных качеств будут интересно смотреться в кафе или ресторанах техно стиля. Этот, может быть, уже подзабытый стиль, по-прежнему, является визитной карточкой для многих заведений. Светильники техно долговечны, имеют большой энергетический ресурс, изготовленные в универсальном белом цвете, замечательно сочетаются практически с любым интерьером, привносят жизнь и красоту в помещение, а в вечернее время и в приглушенном свете, станут центром притяжения посетителей и гостей Вашего заведения.

Кроме того, достаточно хорошо распространены в техно подвесные светильники и настенные бра. Они выражают простор и свободу в помещении, придадут интерьеру атмосферу непринужденности и лаконичности.

Где купить светильники техно в виде тарелки в Ставропольском крае?

Компания ChiedoCover имеет большой ассортимент продукции. Наши профессиональные сотрудники и работники внимательно следят за каждым этапом производства. В нашей компании работают самые лучшие дизайнеры, мы изготовим Вам столы, стулья и другую мебель в сфере HoReCa с учетом всех Ваших пожеланий и рекомендаций. Наша продукция изготавливается качественно и быстро. Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации.

Купить светильники техно в ресторан или гостиницу в Пятигорске Вы можете у нас на сайте. Мы ждем Ваших заказов, компетентные менеджеры в короткие сроки произведут расчет, сориентируют о сроках доставки Ваших приобретаемых товаров.

Почему светильники техно покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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