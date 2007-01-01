Светодиодная лента в Шахтёрске оптом

от 289 ₽

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Настоящее фото товара Контурная подсветка светодиодной лентой, белый теплый, произведённого компанией ChiedoCover
289 ₽
Оптовая цена
4.6
Контурная подсветка светодиодной лентой, белый теплый
Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В smd 5050, произведённого компанией ChiedoCover
2 599 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект LED ленты 12В smd 5050
Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В smd 3528 5m, произведённого компанией ChiedoCover
1 769 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект LED ленты 12В smd 3528 5m
Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, 5m, холодный белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 769 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект LED ленты 12В, 5m, холодный белый
Настоящее фото товара Контурная подсветка светодиодной лентой, 12В, 2m, произведённого компанией ChiedoCover
735 ₽
Оптовая цена
5
Контурная подсветка светодиодной лентой, 12В, 2m
Настоящее фото товара Лента светодиодная набор RGB+W 5м, произведённого компанией ChiedoCover
2 999 ₽
Оптовая цена
4.7
Лента светодиодная набор RGB+W 5м
Настоящее фото товара Лента светодиодная 5м 72В, произведённого компанией ChiedoCover
1 859 ₽
Оптовая цена
4.5
Лента светодиодная 5м 72В
Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, 1м, IP20, произведённого компанией ChiedoCover
755 ₽
Оптовая цена
4.5
Комплект LED ленты 12В, 1м, IP20
Настоящее фото товара Комплект LED ленты 12В, IP20, 5м, произведённого компанией ChiedoCover
1 469 ₽
Оптовая цена
4.9
Комплект LED ленты 12В, IP20, 5м
Настоящее фото товара Комплект LED ленты RGB, IP65, 5м, произведённого компанией ChiedoCover
2 799 ₽
Оптовая цена
4.3
Комплект LED ленты RGB, IP65, 5м
Настоящее фото товара Лента светодиодная Эра RGB IP65 Wifi 5m, произведённого компанией ChiedoCover
3 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Лента светодиодная Эра RGB IP65 Wifi 5m
Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый 144, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.5
Светодиодный гибкий неон белый 144
Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый 120, произведённого компанией ChiedoCover
410 ₽
Оптовая цена
4.9
Светодиодный гибкий неон белый 120
Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон красный 120, произведённого компанией ChiedoCover
410 ₽
Оптовая цена
4.2
Светодиодный гибкий неон красный 120
Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон белый односторонний, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
4.9
Светодиодный гибкий неон белый односторонний
Настоящее фото товара Светодиодный гибкий неон синий односторонний, произведённого компанией ChiedoCover
420 ₽
Оптовая цена
4.9
Светодиодный гибкий неон синий односторонний
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Светодиодные ленты: компактность, европейский дизайн и широкий ассортимент

Новые технологии практически во всех отраслях производства способствуют разработке различных интересных идей, это затрагивает освещение и декорирование помещений. Одним из новшеств в элементах декора в кафе и ресторанах Шахтёрска являются светодиодные ленты.

Что такое светодиодные ленты?

Светодиодные ленты — источник света, работающий на основе светодиодов. Это гибкая печатная плата, на которой на одинаковом расстоянии друг от друга расположены светодиоды. Как правило, ширина ленты 8-20 мм, а толщина составляет 2-3 мм. Примечательно, при производстве лента сматывается в рулоны от 1 до 30 метра.

Светодиодная лента быстро и легко монтируется, оборотная сторона имеет липкую основу, благодаря чему она прекрасно приклеивается на стены, потолок или любую другую поверхность как обычная наклейка. Такая лента имеет длительный эксплуатационный срок (более 50000 часов). Кроме того, хорошим преимуществом является огромный выбор цветовой гаммы, экономичность потребления энергии и относительно низкая стоимость. Также они очень безопасны для посетителей, в них нет ртути или других вредных химических элементов. Светодиодная лента проста в эксплуатации, скопившуюся пыль можно легко убрать влажной тряпкой из микрофибры, при этом необходимо отключить ленту от электричества.

Светодиодные ленты также востребованы в качестве подсветки названия заведения, это отличный шанс сделать надпись ярче и заметнее. Украсив зону стойки бара, Вы гарантируете привлечение внимания со стороны посетителей и гостей. В тоже время они могут выгодно подчеркнуть красоту фасада заведения, им нестрашны плохие погодные условия и перепады температур. Светодиодная лента меняет обычное представление о светильниках, наполняет их новым образом и восхитительно дополняет интерьер заведения.

Где купить простые светодиодные ленты в кафе в Сахалинской области?

Собственное производство ChiedoCover находится в Кировской области. Мы отдаем предпочтение только проверенным поставщикам материалов. Мы предлагаем полный комплекс услуг по оснащению мебелью и текстилем. На нашем производстве задействованы только квалифицированные и профессиональные сотрудники, поэтому наша продукция имеет высокую степень качества.

Купить светодиодные ленты в Шахтёрске в кафе или гостиницу можно на нашем веб-сайте. Мы всегда готовы Вам предложить хороший сервис, а также быструю доставку, сезонные акции и скидки. Если Вы выбрали конкретный товар и готовы сделать заказ, то Вам необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Контактные телефоны есть на нашем сайте.

Почему светодиодная лента покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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