Новые технологии практически во всех отраслях производства способствуют разработке различных интересных идей, это затрагивает освещение и декорирование помещений. Одним из новшеств в элементах декора в кафе и ресторанах Тулы являются светодиодные ленты.
Светодиодные ленты — источник света, работающий на основе светодиодов. Это гибкая печатная плата, на которой на одинаковом расстоянии друг от друга расположены светодиоды. Как правило, ширина ленты 8-20 мм, а толщина составляет 2-3 мм. Примечательно, при производстве лента сматывается в рулоны от 1 до 30 метра.
Светодиодная лента быстро и легко монтируется, оборотная сторона имеет липкую основу, благодаря чему она прекрасно приклеивается на стены, потолок или любую другую поверхность как обычная наклейка. Такая лента имеет длительный эксплуатационный срок (более 50000 часов). Кроме того, хорошим преимуществом является огромный выбор цветовой гаммы, экономичность потребления энергии и относительно низкая стоимость. Также они очень безопасны для посетителей, в них нет ртути или других вредных химических элементов. Светодиодная лента проста в эксплуатации, скопившуюся пыль можно легко убрать влажной тряпкой из микрофибры, при этом необходимо отключить ленту от электричества.
Светодиодные ленты также востребованы в качестве подсветки названия заведения, это отличный шанс сделать надпись ярче и заметнее. Украсив зону стойки бара, Вы гарантируете привлечение внимания со стороны посетителей и гостей. В тоже время они могут выгодно подчеркнуть красоту фасада заведения, им нестрашны плохие погодные условия и перепады температур. Светодиодная лента меняет обычное представление о светильниках, наполняет их новым образом и восхитительно дополняет интерьер заведения.
Собственное производство ChiedoCover находится в Кировской области. Мы отдаем предпочтение только проверенным поставщикам материалов. Мы предлагаем полный комплекс услуг по оснащению мебелью и текстилем. На нашем производстве задействованы только квалифицированные и профессиональные сотрудники, поэтому наша продукция имеет высокую степень качества.
Купить светодиодные ленты в Туле в кафе или гостиницу можно на нашем веб-сайте. Мы всегда готовы Вам предложить хороший сервис, а также быструю доставку, сезонные акции и скидки. Если Вы выбрали конкретный товар и готовы сделать заказ, то Вам необходимо связаться с нашими менеджерами из отдела продаж. Контактные телефоны есть на нашем сайте.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня