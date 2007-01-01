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          Товары по акции

          Светодиодные LED светильники в Апатитах оптом

          от 1 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Апатитам и Мурманской области

          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Трековый светильник Imex Led Black
          Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Трековый светильник Imex Led White
          Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
          Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
          Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
          Настоящее фото товара Торшер Светодиодный Citilux Гуффин, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
          Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Kepler by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          31 240 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подвесной светильник Kepler by Romatti
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Midl by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
          13 770 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подвесной светильник Midl by Romatti
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          Светодиодные LED светильники — инновационный и европейский стиль Вашего интерьера

          Сегмент HoReCa в Апатитах насыщен самыми разнообразными стилями и удивительными решениями в световом оформлении. Еще несколько лет назад светодиодные LED светильники казались какой-то инновацией и дорогим удовольствием, лампа накаливания была установлена в каждом помещении. Однако, сегодня в век современных технологий такие светодиодные светильники стали обычным делом и ими уже никого не удивишь.

          Светодиодные LED светильники применяются в самых разнообразных помещениях, они очень компактны, имеют европейский дизайн, великолепно вписываются практически в любой дизайн и обладают большим эксплуатационным ресурсом.

          Технические особенности LED светильников

          • более 90000 часов работы
          • цветовая температура в среднем от 3000 до 5000 К
          • световой поток приблизительно должен составлять в пределах 3200 лм
          • напряжение и частота питания — 220 В, 50 Гц
          • эффективность (оптимальным сочетанием эффективности светодиодов является 90 — 120 лм / вт)

          Главными ключами к успеху в использовании светодиодных LED светильников являются долговечность, низкое потребление электроэнергии, высокий КПД, а также быстрая и несложная установка. Хорошим достоинством таких светильников также можно считать большой диапазон рабочих температур: от -50 гр. до + 60 гр. Они не требуют специальной утилизации и являются экологически чистой и безопасной к использованию продукцией. Легкий и удобный уход в сочетании с исходящим не резким светом, который не вызывает раздражение глаз, выдвигает их в одни из лидеров по продажам и использованию в ресторанах, гостиницах и кафе.

          Выделяют два типа светодиодных LED светильников:

          • встраиваемые (используются в конструкциях из пластика, натяжных и подвесных поверхностях)
          • накладные (могут устанавливаться как на потолки, так и на стены)

          Где купить светодиодные LED светильники в Апатитах и в Мурманской области?

          Завод по производству мебели и текстиля ChiedoCover использует только экологически чистое и безопасное сырье. Мы стремимся к эффективной, качественной и быстрой работе постоянно обновляя и расширяя каталог нашей продукции. Большой опыт работы на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса позволил нашей компании стать одним из лидеров по продажам мебели и текстиля в HoReCa. Мы тщательно анализируем рынок и предлагаем клиентам только актуальные и востребованные модели, обращаем внимание на зарубежные модные тенденции и внедряем новый дизайн в свою продукцию.

          Купить светодиодные LED светильники в кафе в Апатитах Вы всегда можете у нас на сайте. Здесь Вы найдете много полезной информации, новости, технические характеристики товаров и многое другое. Чтобы связаться с нашими менеджерами и произвести покупку, Вам необходимо оставить обратный звонок или позвонить по контактным номерам.

          Почему светодиодные led светильники покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Апатиты и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Апатитам ?

            Доставка товара по Апатитам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Апатитам ?

            Стоимость доставки по Апатитам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Апатитам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Апатитам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Апатитах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Апатитам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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