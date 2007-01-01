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Сегмент HoReCa в Нижневартовске насыщен самыми разнообразными стилями и удивительными решениями в световом оформлении. Еще несколько лет назад светодиодные LED светильники казались какой-то инновацией и дорогим удовольствием, лампа накаливания была установлена в каждом помещении. Однако, сегодня в век современных технологий такие светодиодные светильники стали обычным делом и ими уже никого не удивишь.
Светодиодные LED светильники применяются в самых разнообразных помещениях, они очень компактны, имеют европейский дизайн, великолепно вписываются практически в любой дизайн и обладают большим эксплуатационным ресурсом.
Главными ключами к успеху в использовании светодиодных LED светильников являются долговечность, низкое потребление электроэнергии, высокий КПД, а также быстрая и несложная установка. Хорошим достоинством таких светильников также можно считать большой диапазон рабочих температур: от -50 гр. до + 60 гр. Они не требуют специальной утилизации и являются экологически чистой и безопасной к использованию продукцией. Легкий и удобный уход в сочетании с исходящим не резким светом, который не вызывает раздражение глаз, выдвигает их в одни из лидеров по продажам и использованию в ресторанах, гостиницах и кафе.
Выделяют два типа светодиодных LED светильников:
Завод по производству мебели и текстиля ChiedoCover использует только экологически чистое и безопасное сырье. Мы стремимся к эффективной, качественной и быстрой работе постоянно обновляя и расширяя каталог нашей продукции. Большой опыт работы на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса позволил нашей компании стать одним из лидеров по продажам мебели и текстиля в HoReCa. Мы тщательно анализируем рынок и предлагаем клиентам только актуальные и востребованные модели, обращаем внимание на зарубежные модные тенденции и внедряем новый дизайн в свою продукцию.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Нижневартовску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижневартовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижневартовску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижневартовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня