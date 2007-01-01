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          Товары по акции

          Табуреты в Кирово-Чепецке оптом

          от 240 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кирово-Чепецку и Кировской области

          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Лофт-12 барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Табурет Лофт-11 барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Лофт-11 Н барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Лофт-11 М барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-11 НМ барный
          Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет Лофт-12 НМ барный
          Настоящее фото товара Табурет Шевалье 5, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Табурет Шевалье 5
          Настоящее фото товара Табурет Классика мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Табурет Классика мягкий
          Настоящее фото товара Табурет Лотос мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Лотос мягкий
          Настоящее фото товара Табурет Венеция мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Табурет Венеция мягкий
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          Табуреты для кафе — незаменимый атрибут интерьера любого заведения

          Комфорт и удобство — главные составляющие приятного отдыха в кафе или баре Кирово-Чепецка. После рабочего дня или в уик-энд для посетителей важной составляющей будет приятная и расслабляющая атмосфера. Табуреты для бара — идеальное решение для создания именно такой расслабляющей атмосферы и максимального комфорта.

          Что является материалом изготовления табуретов?

          Каркас табуретов для кафе изготавливается из стали. Этот материал успешно применяется во многих сферах деятельности. Сталь предельно доступна и максимально прочна, благодаря чему продукция из этого материала долговечна и не требует никакого дополнительного ухода. Достойным преимуществом стали является технологичность, что проявляется при штамповке, прокатке, а также сварке и литью. Помимо того, сталь достаточно бюджетный и популярный материал, поэтому табуреты из такого материала являются доступными для широкого потребителя. Сидение табурета выполнено из массива дерева, это повышает устойчивость, а также считается превосходным элементом декора. Каркас из стали и сидение из массива — оптимальное сочетание эстетического восприятия цельного товара.

          Где активно применяются табуреты?

          Табуреты активно используются в барах и кафе. Разрабатывая дизайн стула, форму, цвет не стоит забывать о органичности предметов в заведении. Для того, чтобы создавалась цельная картина бара или кафе необходимо учитывать общий выбранный стиль, а также интерьер заведения и кухню. Специальные нижние подставки для ног подарят посетителям комфорт от пребывания в кафе, сопутствующий интерьер расположит и сформирует правильное настроение, а отличная кухня добавит колорита и положительных эмоций от приятного отдыха в заведении.

          Где купить табуреты в кафе или бар в Кировской области?

          Компания ChiedoCover – совокупность европейского дизайна, ультрасовременного стиля и предельного качества выпускаемой продукции. Мы обновили материально-техническую базу производства, а также повысили профессиональные качества наших сотрудников и работников, вследствие чего увеличилась наша производительная мощь. Мы принимаем оптовые заказы по изготовлению табуретов Вашего эксклюзивного дизайна. Перевозка и доставка наших товаров производится по желанию клиента любой транспортной компанией по России и странам СНГ.

          Купить коричневые табуреты в бар в Кирово-Чепецке можно на нашем сайте. Опытные менеджеры из отдела продаж — это ключевые помощники в Вашем бизнесе. Если у Вас есть желание и вы остановили выбор на какой-то конкретной модели, тогда закажите обратный звонок или позвоните по контактным телефонам для связи с нашими менеджерами.

          Почему табуреты покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кирово-Чепецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кирово-Чепецку ?

            Доставка товара по Кирово-Чепецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кирово-Чепецку ?

            Стоимость доставки по Кирово-Чепецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кирово-Чепецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кирово-Чепецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кирово-Чепецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кирово-Чепецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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