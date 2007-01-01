Комфорт и удобство — главные составляющие приятного отдыха в кафе или баре Троицка. После рабочего дня или в уик-энд для посетителей важной составляющей будет приятная и расслабляющая атмосфера. Табуреты для бара — идеальное решение для создания именно такой расслабляющей атмосферы и максимального комфорта.
Каркас табуретов для кафе изготавливается из стали. Этот материал успешно применяется во многих сферах деятельности. Сталь предельно доступна и максимально прочна, благодаря чему продукция из этого материала долговечна и не требует никакого дополнительного ухода. Достойным преимуществом стали является технологичность, что проявляется при штамповке, прокатке, а также сварке и литью. Помимо того, сталь достаточно бюджетный и популярный материал, поэтому табуреты из такого материала являются доступными для широкого потребителя. Сидение табурета выполнено из массива дерева, это повышает устойчивость, а также считается превосходным элементом декора. Каркас из стали и сидение из массива — оптимальное сочетание эстетического восприятия цельного товара.
Табуреты активно используются в барах и кафе. Разрабатывая дизайн стула, форму, цвет не стоит забывать о органичности предметов в заведении. Для того, чтобы создавалась цельная картина бара или кафе необходимо учитывать общий выбранный стиль, а также интерьер заведения и кухню. Специальные нижние подставки для ног подарят посетителям комфорт от пребывания в кафе, сопутствующий интерьер расположит и сформирует правильное настроение, а отличная кухня добавит колорита и положительных эмоций от приятного отдыха в заведении.
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Доставка товара по Троицку осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Троицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Троицку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Троицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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