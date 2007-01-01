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          Товары по акции

          Тахта в Егорьевске оптом

          от 12 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Егорьевску и Московской области

          Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Сканди
          Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Дели малогабаритный
          Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
          24 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Дели
          Настоящее фото товара Тахта Джуниор, произведённого компанией ChiedoCover
          18 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Тахта Джуниор
          Настоящее фото товара Тахта Жасмин, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Жасмин
          Настоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
          12 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тахта Соло
          Настоящее фото товара Диван Марио, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Марио
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          Тахта: универсальность и исключительный стиль

          Желание сделать упростить свою жизнь, сделать ее более комфортной и приятной объяснимо: домашний уют располагает к отличному отдыху и восстановлению. В данной статье рассмотрим универсальную и функциональную мебель — тахта. Согласно определению, которое приводит википедия, тахта — это широкий диван без спинки или с подушками вместо спинки, реже с двумя подлокотниками, как правило, покрывается ковром или материей. Данные изделия быстро получили распространение и стали очень популярными во всем мире. Итак, как выбрать хорошую тахту для дома в Егорьевске?

          Мебель тахта: особенности и характеристики

          Для того, чтобы лучше себе представить данные изделия, необходимо рассмотреть их поближе. В первую очередь следует отметить роскошный, стильный, уникальный внешний вид. Такие модели легко смогут преобразить Ваш стиль, внести новый образ в интерьер Вашего дома. Прочный и надежный каркас обеспечивается за счет массива дерева. Наша компания использует бук — это универсальная порода деревьев, имеющая свои преимущества: очень долговечный материал, даже при длительном использовании он сохраняет все свои положительные качества, экологичный и безопасный. Высокие показатели эстетики и эргономики станут хорошим подспорьем, такие модели идеально смотрятся практически в любом интерьере. Вы можете выбрать цвет обивки тахты, как правило, стандартными заказами являются: серый, синий, бежевый, белый, желтый, красный.

          Угловая тахта

          Прекрасным решением является угловая тахта, мебель преимущественно выбирают, когда сделана отделка помещения и выбран стиль. Если Вы ищите угловую мебель, то это шикарный вариант. Предусмотрительно взять размеры и согласно им приобретать данные изделия. Кроме того, такие модели обладают приятными тактильными качествами, очень удобна и комфортабельна. Тахта предоставит качественный и прекрасный сон, а также станет любимым место для просмотра сериалов и тв.

          Двуспальная тахта

          В тоже время, рекомендуем присмотреться к двуспальной тахте. Это идеальное решение для семьи из двух человек, они вместительные, но в тоже время компактные, поэтому станут хорошей меблировкой даже для небольших комнат. Мягкая обивочная ткань не требует особого ухода: главное соблюдать базовые принципы и правила по эксплуатации мебели.

          Итак, хорошая тахта — неотъемлемая часть мебельного оснащения любого дома. Эта многофункциональная мебель упросит Вашу жизнь, добавит в нее комфорт, а также уют и удобство.

          Где купить тахту в Егорьевске?

          Наша компания — один из флагманов на мебельном рынке в России. Мы очень динамично-развивающаяся компания, которая ставит перед собой только максимальные задачи. Наша мебель отличается уникальностью, высоким качеством, европейским, стильным внешним видом. В нашем каталоге продукции имеется не только мягкая мебель, мы производим полное, комплексное оснащение любого помещения «под ключ». Наши производственные цеха оборудованы инновационным и самым передовым оборудованием.

          Купить тахту в Егорьевске можно на нашем официальном сайте. Мы оптимизировали наш сайт, сделали максимально удобным поиск, так что выбор нужной модели не займет много времени. Если Вы не смогли выбрать мебель, то обратитесь за помощью к нашим менеджерам, они имеют необходимые знания и навыки, предоставят Вам полную информацию о нашей продукции.

          Почему тахта покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Егорьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Егорьевску ?

            Доставка товара по Егорьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Егорьевску ?

            Стоимость доставки по Егорьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Егорьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Егорьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Егорьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Егорьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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