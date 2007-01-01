Высокий сервис обслуживания клиентов, а также постояльцев гостиниц и отелей в Армавире имеет при выборе определяющее значение. По мнению многих рестораторов, именно детали и мелочи, связанные с обслуживанием формируют общее мнение и представление у клиентов. Одним из уровней сервиса, который показывает отношение к постояльцам и гостям являются тапочки для гостиниц. На сегодняшний день каждая уважающая себя гостиница, отель или хостел стремится к увеличению сервисного обслуживания и этот элемент также не остается без внимания. Кроме классического набора в виде: комплекта постельного белья, мыльных принадлежностей, а также полотенца предлагаются тапочки.
Они создают ощущение уюта, комфорта и тепла. Маленький элемент в большом сочетании уровня сервисного обслуживания.
По форме и модели производства тапочки представлены: махровые, а также с открытым или закрытым верхом и флисовые. Белый — классический вариант исполнения цветовой гаммы. Важным значением для изготовления тапочек считается не только их эстетический вид, но и безопасность материала производства. Подошва должна быть устойчивой и не скользить в ванной комнате, в первую очередь на кафеле. Верхняя часть изготовления тапочек должна органично вписываться в дизайн тапочек и повторять форму ступни. Благодаря этому тапочки для гостиниц станут прекрасным дополнением к сервисному оснащению номера.
Кроме своих основных функций тапочки также помогут при создании атмосферы домашнего уюта. Для постояльцев гостиниц, находящихся в командировке они дадут клиенту тот комфорт, который необходим вдали от дома. Необходимо отметить и гигиеническую функцию тапочек. Они великолепно защищают от различных грибковых, инфекционных и бактериальных заболеваний.
Предприятие — производитель ChiedoCover стремительно развивающаяся компания по производству и продаже элитной мебели и текстиля в индустрии гостиничного и ресторанного бизнеса. Клиентами нашей компании за многолетний опыт стали известные отраслевые компании. Надежность, комфорт, уют и удобство в эксплуатации нашей продукции позволяют клиентам отдавать предпочтение именно нашей компании. Наличие 5 собственных производств гарантирует кратчайшие сроки поставки продукции.
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Стоимость доставки по Армавиру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Армавиру осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Армавиру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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