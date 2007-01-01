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              Тапочки для гостиниц в Пензе оптом

              от 18 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пензе и Пензенской области

              Настоящее фото товара Тапочки флисовые, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              40 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Тапочки флисовые, закрытые
              Настоящее фото товара Тапочки махровые, закрытые , произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              40 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Тапочки махровые, закрытые
              Настоящее фото товара Тапочки флисовые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              40 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Тапочки флисовые, открытые
              Настоящее фото товара Тапочки махровые, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
              38 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Тапочки махровые, открытые
              Настоящее фото товара Тапочки с прозрачным верхом, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
              30 ₽
              Оптовая цена
              4.1
              Тапочки с прозрачным верхом, открытые
              Настоящее фото товара Тапочки из спанбонда, произведённого компанией ChiedoCover
              Новинка
              18 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Тапочки из спанбонда
              Настоящее фото товара Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые, произведённого компанией ChiedoCover
              55 ₽
              Оптовая цена
              4.8
              Тапочки махровые Медиум Лайт, закрытые
              Настоящее фото товара Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
              60 ₽
              Оптовая цена
              5
              Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые
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              Тапочки для гостиниц — хороший тон для заведений высокого уровня

              Высокий сервис обслуживания клиентов, а также постояльцев гостиниц и отелей в Пензе имеет при выборе определяющее значение. По мнению многих рестораторов, именно детали и мелочи, связанные с обслуживанием формируют общее мнение и представление у клиентов. Одним из уровней сервиса, который показывает отношение к постояльцам и гостям являются тапочки для гостиниц. На сегодняшний день каждая уважающая себя гостиница, отель или хостел стремится к увеличению сервисного обслуживания и этот элемент также не остается без внимания. Кроме классического набора в виде: комплекта постельного белья, мыльных принадлежностей, а также полотенца предлагаются тапочки.

              Они создают ощущение уюта, комфорта и тепла. Маленький элемент в большом сочетании уровня сервисного обслуживания.

              По форме и модели производства тапочки представлены: махровые, а также с открытым или закрытым верхом и флисовые. Белый — классический вариант исполнения цветовой гаммы. Важным значением для изготовления тапочек считается не только их эстетический вид, но и безопасность материала производства. Подошва должна быть устойчивой и не скользить в ванной комнате, в первую очередь на кафеле. Верхняя часть изготовления тапочек должна органично вписываться в дизайн тапочек и повторять форму ступни. Благодаря этому тапочки для гостиниц станут прекрасным дополнением к сервисному оснащению номера.

              Кроме своих основных функций тапочки также помогут при создании атмосферы домашнего уюта. Для постояльцев гостиниц, находящихся в командировке они дадут клиенту тот комфорт, который необходим вдали от дома. Необходимо отметить и гигиеническую функцию тапочек. Они великолепно защищают от различных грибковых, инфекционных и бактериальных заболеваний.

              Где купить тапочки для гостиниц в Пензенской области ?

              Предприятие — производитель ChiedoCover стремительно развивающаяся компания по производству и продаже элитной мебели и текстиля в индустрии гостиничного и ресторанного бизнеса. Клиентами нашей компании за многолетний опыт стали известные отраслевые компании. Надежность, комфорт, уют и удобство в эксплуатации нашей продукции позволяют клиентам отдавать предпочтение именно нашей компании. Наличие 5 собственных производств гарантирует кратчайшие сроки поставки продукции.

              Купить тапочки для гостиниц в Пензе можно на нашем официальном сайте. Классические белые их спандбонда, махровые закрытые, а также приятные, мягкие и супер комфортные махровые тапочки — к Вашему вниманию широкий каталог продукции.

              Почему тапочки для гостиниц покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Пензу и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Пензе ?

                Доставка товара по Пензе осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пензе ?

                Стоимость доставки по Пензе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Пензе осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пензе телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Пензе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Пензе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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