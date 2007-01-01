Тарелки в Боре оптом

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Настоящее фото товара Блюдце Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
4.2
Блюдце Проотель
Настоящее фото товара Блюдце квадратное Проотель, произведённого компанией ChiedoCover
50 ₽
Оптовая цена
4.6
Блюдце квадратное Проотель
Настоящее фото товара Блюдце Паула D12, произведённого компанией ChiedoCover
80 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдце Паула D12
Настоящее фото товара Блюдце Паула D13, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
4.5
Блюдце Паула D13
Настоящее фото товара Блюдо овальное Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.4
Блюдо овальное Кашуб-хел
Настоящее фото товара Блюдо круглое с бортом Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
330 ₽
Оптовая цена
5
Блюдо круглое с бортом Кунстверк
Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное Кунстверк, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.3
Блюдо прямоугольное Кунстверк
Настоящее фото товара Блюдо круглое Риалто, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.3
Блюдо круглое Риалто
Настоящее фото товара Салатник Идиллия D22.2, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
140 ₽
Оптовая цена
4.5
Салатник Идиллия D22.2
Настоящее фото товара Салатник Идиллия D14, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
4.3
Салатник Идиллия D14
Настоящее фото товара Салатник Идиллия D17.5, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
5
Салатник Идиллия D17.5
Настоящее фото товара Миска Идиллия D17.2, произведённого компанией ChiedoCover
110 ₽
Оптовая цена
5
Миска Идиллия D17.2
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Коллаж D26, произведённого компанией ChiedoCover
160 ₽
Оптовая цена
4.9
Тарелка мелкая Коллаж D26
Настоящее фото товара Блюдо 305 мм Royal Sutton 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.7
Блюдо 305 мм Royal Sutton 4, 12
Настоящее фото товара Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24
Настоящее фото товара Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18
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Тарелки в ресторане и кафе: как выбрать необходимый перечень посуды

Абсолютно любой ресторан или кафе Бора тщательно подходит к вопросу оснащения посудой и столовыми приборами. Важно помнить, что все усилия шеф-повара можно свести к минимуму неудачным подбором тарелок и столовых приборов. Качественный сервис заведения определяется не только хорошей кухней. Сегодня в ресторан люди в том числе приходят для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, учитывая интерьер и тематику заведения, возможно, познакомиться с культурой другого народа.

На сегодняшний день посуда стала не просто удобной подставкой для еды, но и она способствует поднятию аппетита и формированию настроения у гостей.

Несколько правил выбора посуды в ресторан или кафе

Существуют несколько правил для выбора посуды:

  • разумность (необходимо подавать блюдо в соответствии с выбранной тематикой заведения)
  • качество (будет скорее неуважением по отношению к гостям подавать сколотые тарелки, поэтому важно внимательно следить за качеством подаваемых тарелок)
  • неприхотливость в уходе (нужно отдавать предпочтение таким тарелкам, которые будет легко и удобно мыть, они не должны изменять первоначальный внешний вид под воздействием моющих средств).

Говоря более подробно о тарелках можно условно выделить несколько видов: классические круглые тарелки, блюдо для закусок, прямоугольные блюда, блюдо с соусником и другие. Правильный выбор тарелок основывается на следующих принципах: ровная геометрия и отличная глазурь, хорошая износостойкость, долговечность при повседневном использовании, а также безопасность при контакте с пищей, которая подтверждена необходимыми сертификатами и великолепная устойчивость к посудомоечным машинам и микроволновым печам.

Следует отметить несколько практичных советов от рестораторов: чем шире диаметр тарелки при подаче блюда, тем выше гость оценивает статус и качество обслуживания заведения. Также нужно иметь в виду, что чем просторнее ресторан или кафе, тем больше необходимость закупать тарелки «на всякий случай».

Где купить круглые тарелки в Боре и в Нижегородской области?

Материально-производственная база компании ChiedoCover постоянно обновляется и модернизируется, мы изготавливаем элитную мебель и текстиль для HoReCa на совершенном новом и высокотехнологичном оборудовании. Это позволило нам осуществить высокоточную обработку наших материалов.

Купить тарелки с соусником в ресторан в Боре Вы можете на сайте нашей компании. Покупая нашу продукцию, Вы можете быть всегда уверенными, что Вашему вниманию будут представлены современные коллекции, которые отвечают всем современным европейским трендам.

Почему тарелки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Бор и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Бору ?

    Доставка товара по Бору осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бору ?

    Стоимость доставки по Бору рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Бору осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бору телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Боре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Бору с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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