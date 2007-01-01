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            Товары по акции

            Тарелки в Кемерово оптом

            от 90 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кемерово и Кемеровской области

            Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
            Настоящее фото товара Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
            390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
            Настоящее фото товара Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
            Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            890 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
            Настоящее фото товара Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4, произведённого компанией ChiedoCover
            2 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
            Настоящее фото товара Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18, произведённого компанией ChiedoCover
            390 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Блюдо овальное 300*210 мм Royal White 6, 18
            Настоящее фото товара Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Блюдо овальное 350*245 мм Royal White 4, 12
            Настоящее фото товара Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
            Настоящее фото товара Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            390 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24
            Настоящее фото товара Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            390 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
            Настоящее фото товара Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12
            Настоящее фото товара Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24, произведённого компанией ChiedoCover
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
            Настоящее фото товара Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16
            Настоящее фото товара Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12
            Настоящее фото товара Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
            190 ₽
            Оптовая цена
            5
            Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48
            Настоящее фото товара Емкость для закусок 9 см Royal Lance 24, 192, произведённого компанией ChiedoCover
            90 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Емкость для закусок 9 см Royal Lance 24, 192
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            Тарелки в ресторане и кафе: как выбрать необходимый перечень посуды

            Абсолютно любой ресторан или кафе Кемерово тщательно подходит к вопросу оснащения посудой и столовыми приборами. Важно помнить, что все усилия шеф-повара можно свести к минимуму неудачным подбором тарелок и столовых приборов. Качественный сервис заведения определяется не только хорошей кухней. Сегодня в ресторан люди в том числе приходят для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, учитывая интерьер и тематику заведения, возможно, познакомиться с культурой другого народа.

            На сегодняшний день посуда стала не просто удобной подставкой для еды, но и она способствует поднятию аппетита и формированию настроения у гостей.

            Несколько правил выбора посуды в ресторан или кафе

            Существуют несколько правил для выбора посуды:

            • разумность (необходимо подавать блюдо в соответствии с выбранной тематикой заведения)
            • качество (будет скорее неуважением по отношению к гостям подавать сколотые тарелки, поэтому важно внимательно следить за качеством подаваемых тарелок)
            • неприхотливость в уходе (нужно отдавать предпочтение таким тарелкам, которые будет легко и удобно мыть, они не должны изменять первоначальный внешний вид под воздействием моющих средств).

            Говоря более подробно о тарелках можно условно выделить несколько видов: классические круглые тарелки, блюдо для закусок, прямоугольные блюда, блюдо с соусником и другие. Правильный выбор тарелок основывается на следующих принципах: ровная геометрия и отличная глазурь, хорошая износостойкость, долговечность при повседневном использовании, а также безопасность при контакте с пищей, которая подтверждена необходимыми сертификатами и великолепная устойчивость к посудомоечным машинам и микроволновым печам.

            Следует отметить несколько практичных советов от рестораторов: чем шире диаметр тарелки при подаче блюда, тем выше гость оценивает статус и качество обслуживания заведения. Также нужно иметь в виду, что чем просторнее ресторан или кафе, тем больше необходимость закупать тарелки «на всякий случай».

            Где купить круглые тарелки в Кемерово и в Кемеровской области?

            Материально-производственная база компании ChiedoCover постоянно обновляется и модернизируется, мы изготавливаем элитную мебель и текстиль для HoReCa на совершенном новом и высокотехнологичном оборудовании. Это позволило нам осуществить высокоточную обработку наших материалов.

            Купить тарелки с соусником в ресторан в Кемерово Вы можете на сайте нашей компании. Покупая нашу продукцию, Вы можете быть всегда уверенными, что Вашему вниманию будут представлены современные коллекции, которые отвечают всем современным европейским трендам.

            Почему тарелки покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Кемерово и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Кемерово ?

              Доставка товара по Кемерово осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кемерово ?

              Стоимость доставки по Кемерово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Кемерово осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кемерово телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Кемерово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Кемерово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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