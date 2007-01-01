Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Зеленодольску и Татарстану
Абсолютно любой ресторан или кафе Зеленодольска тщательно подходит к вопросу оснащения посудой и столовыми приборами. Важно помнить, что все усилия шеф-повара можно свести к минимуму неудачным подбором тарелок и столовых приборов. Качественный сервис заведения определяется не только хорошей кухней. Сегодня в ресторан люди в том числе приходят для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, учитывая интерьер и тематику заведения, возможно, познакомиться с культурой другого народа.
На сегодняшний день посуда стала не просто удобной подставкой для еды, но и она способствует поднятию аппетита и формированию настроения у гостей.
Существуют несколько правил для выбора посуды:
Говоря более подробно о тарелках можно условно выделить несколько видов: классические круглые тарелки, блюдо для закусок, прямоугольные блюда, блюдо с соусником и другие. Правильный выбор тарелок основывается на следующих принципах: ровная геометрия и отличная глазурь, хорошая износостойкость, долговечность при повседневном использовании, а также безопасность при контакте с пищей, которая подтверждена необходимыми сертификатами и великолепная устойчивость к посудомоечным машинам и микроволновым печам.
Следует отметить несколько практичных советов от рестораторов: чем шире диаметр тарелки при подаче блюда, тем выше гость оценивает статус и качество обслуживания заведения. Также нужно иметь в виду, что чем просторнее ресторан или кафе, тем больше необходимость закупать тарелки «на всякий случай».
Материально-производственная база компании ChiedoCover постоянно обновляется и модернизируется, мы изготавливаем элитную мебель и текстиль для HoReCa на совершенном новом и высокотехнологичном оборудовании. Это позволило нам осуществить высокоточную обработку наших материалов.
Купить тарелки с соусником в ресторан в Зеленодольске Вы можете на сайте нашей компании. Покупая нашу продукцию, Вы можете быть всегда уверенными, что Вашему вниманию будут представлены современные коллекции, которые отвечают всем современным европейским трендам.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня