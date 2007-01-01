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          Товары по акции

          Театральные кресла в Альметьевске оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Альметьевску и Татарстану

          Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Северная Венеция
          Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Салют
          Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Прима
          Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Москва
          Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Лира
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Брифинг
          Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Брифинг Экстра
          Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Театро
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          11 320 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция театральная Виртуоз Люкс
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз, произведённого компанией ChiedoCover
          9 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция театральная Виртуоз
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз К, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция театральная Виртуоз К
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          8 960 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция театральная Виртуоз Экстра
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          8 140 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция театральная Виртуоз Эконом
          Настоящее фото товара Секция театральная Мажор, произведённого компанией ChiedoCover
          6 530 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция театральная Мажор
          Настоящее фото товара Конференц кресло Лира с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Конференц кресло Лира с пюпитром
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          Театральные кресла: высокие показатели эстетики и комфорта

          Современные дома культуры и развлекательные учреждения очень востребованы. Здесь проходят различные спектакли, концерты, а также шоу-программы и антрепризы. Важной составляющей в общем впечатлении от подобных заведений является мебельное оснащение. Красивые театральные кресла великолепно впишутся практически в любой интерьер, а также станут хорошим декором и выполнят все свои основные функции. Как сделать правильный выбор хороших театральных кресел в Альметьевске?

          Мягкие театральные кресла

          Мебель — основа любого интерьера, она располагает гостей к удобству, комфорту, таким образом, формируется особая атмосфера, способствующая приятному отдыху. Хорошая и качественная мебель имеет свои отличительные черты, перечислим главные особенности. Особняком стоят мягкие театральные кресла, данные изделия выгодно подчеркнут высокий статус и серьезность мероприятия, ведь речь идет о театрах, кинотеатрах, а также домах культуры и других развлекательных заведений, где это имеет очень большое значение. Цвет кресел может быть практически любым. На мебельном рынке популярные и востребованные цвета среди подобных моделей: красный, желтый, синий. Это наиболее распространенные тона, которые считаются универсальными, мягкие театральные кресла в таком цвете прекрасно смотрятся в этих заведениях и отлично дополняют сопутствующий, основной интерьер.

          Технические характеристики кресел для театрального зала

          Каркас мягких театральных кресел изготавливается из стали, металлическая основа — это гарант надежности, прочности, а также хорошей устойчивости и большого срока службы. Мягкое сиденье обеспечивает комфорт и удобство, в таких креслах не устает спина, наступает релакс и ничто не мешает просмотру любимого спектакля, шоу или другого концертного мероприятия. Следует отметить практичность данных изделий — это один из определяющих факторов в выборе мебели. Такие модели не истираются, не рвутся, не изменяют внешний вид даже в условиях каждодневного пользования и длительного сидения на креслах. Они превосходно сохраняют все свои положительные качества, идеально подходят для театров и других подобных заведений.

          Итак, для того, чтобы выбрать хорошие театральные кресла необходимо обращать внимание на материал изготовления и качество сборки. Помимо того, учитывая специфику, где будут использоваться подобные изделия, важным фактором станет привлекательный и презентабельный внешний вид. Чтобы посетители и гости чувствовали себя комфортно и уютно важно создать особую приятную атмосферу — красивые театральные кресла именно то, что нужно.

          Где купить театральные кресла в Альметьевске?

          Наша компания — одна из лидеров по производству и продаже мебели. У нас Вы обязательно найдете именно ту модель, которая полностью соответствует Вашим запросам. Мы изготавливаем долговечную мебель, которая отличается модным дизайном и современным стилем.

          Купить театральные кресла в Альметьевске Вы можете очень легко, для этого нужно перейти на наш сайт. В каталоге продукции сделать выбор и оформить заказ. В самое ближайшее время ожидайте звонка от наших профессиональных и опытных менеджеров. Если у Вас возникли вопросы относительно нашей продукции или Вы не можете до конца определиться с выбором, то можете быть уверены, наши специалисты предложат самый идеальный вариант.

          Почему театральные кресла покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Альметьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Альметьевску ?

            Доставка товара по Альметьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Альметьевску ?

            Стоимость доставки по Альметьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Альметьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Альметьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Альметьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Альметьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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