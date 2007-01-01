На сегодняшний день туризм — это одно из модных направлений, которое является востребованным и актуальным для многих возрастных групп. Москва предлагает гостиницы и отели самых разных категорий и уровня обслуживания. Чтобы отдых в гостиничном номере отличался повышенным комфортом необходимо не только уделять внимание постельным принадлежностям и аксессуарам для ванных принадлежностей, но и телевизорам.
Телевизоры для гостиниц в отличие от бытовых имеют ряд отличий в технических характеристиках. Эти свойства имеют большое значение для коммерческого использования и абсолютно не применимы дома. Для гостиниц выпускаются телевизоры, которые максимально износостойки. Это обусловлено тем, что при каждодневном использовании телевизоры могут быстро износиться и это сократит их срок службы. Еще одно достоинство таких моделей является защита от краж, телевизор можно прикрепить к полке при помощи замка. Они обладают огнеупорностью и оснащены пультом для персонала. На все телевизоры имеется гарантия.
Технические особенности телевизоров для гостиниц:
Отличным достоинством телевизоров для гостиниц является встроенные радио и часы, поэтому если постояльцы захотят послушать радио, то данные модели предоставят такую возможность. Кроме того, все телевизоры для гостиниц, как правило, задействованы в единую систему интерактивного телевидения. Это предоставляет много преимуществ: возможность выбора телепередачи и времени начала воспроизведения, запись, а также перемотка и постановка на паузу. Однако, наверное, главным удобством в современном обществе является интернет у постояльцев гостиниц непосредственно на экране телевизора, а также доступ к архивам телепередач.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Гуково осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Гуково с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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