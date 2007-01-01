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          Товары по акции

          Телевизоры для гостиниц в Искитиме оптом

          от 14 350 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Искитиму и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L33T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP32L32T2C
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-32LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-32LED14
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP40L31T2SC
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED17, произведённого компанией ChiedoCover
          21 450 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED17
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-40LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          22 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Телевизор SHIVAKI STV-40LED14
          Настоящее фото товара Телевизор SHIVAKI STV-43LED14, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Телевизор SHIVAKI STV-43LED14
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          24 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C
          Настоящее фото товара Коммерческий телевизор LG 32LV300C, произведённого компанией ChiedoCover
          24 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Коммерческий телевизор LG 32LV300C
          Настоящее фото товара Коммерческий телевизор LG 32LV340C, произведённого компанией ChiedoCover
          27 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Коммерческий телевизор LG 32LV340C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP50L31T2C, произведённого компанией ChiedoCover
          30 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP50L31T2C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H, произведённого компанией ChiedoCover
          34 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Телевизор с гостиничным режимом LG 32LU341H
          Настоящее фото товара Коммерческий телевизор LG 43LV300C, произведённого компанией ChiedoCover
          37 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Коммерческий телевизор LG 43LV300C
          Настоящее фото товара Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H, произведённого компанией ChiedoCover
          37 850 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Телевизор с гостиничным режимом LG 32LV761H
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          Телевизоры для гостиниц — повышенный комфорт и максимальное удобство для постояльцев

          На сегодняшний день туризм — это одно из модных направлений, которое является востребованным и актуальным для многих возрастных групп. Москва предлагает гостиницы и отели самых разных категорий и уровня обслуживания. Чтобы отдых в гостиничном номере отличался повышенным комфортом необходимо не только уделять внимание постельным принадлежностям и аксессуарам для ванных принадлежностей, но и телевизорам.

          Телевизоры для гостиниц в отличие от бытовых имеют ряд отличий в технических характеристиках. Эти свойства имеют большое значение для коммерческого использования и абсолютно не применимы дома. Для гостиниц выпускаются телевизоры, которые максимально износостойки. Это обусловлено тем, что при каждодневном использовании телевизоры могут быстро износиться и это сократит их срок службы. Еще одно достоинство таких моделей является защита от краж, телевизор можно прикрепить к полке при помощи замка. Они обладают огнеупорностью и оснащены пультом для персонала. На все телевизоры имеется гарантия.

          Технические особенности телевизоров для гостиниц:

          • управление телевизором только с одного пульта
          • возможность использовать usb – разъемы
          • поддержка форматов JPEG, BMP, PNG
          • имеется спутниковый тюнер
          • воспроизведение m4a, AC3, MP3, AAC, PCM
          • отключение при отсутствии сигнала

          Отличным достоинством телевизоров для гостиниц является встроенные радио и часы, поэтому если постояльцы захотят послушать радио, то данные модели предоставят такую возможность. Кроме того, все телевизоры для гостиниц, как правило, задействованы в единую систему интерактивного телевидения. Это предоставляет много преимуществ: возможность выбора телепередачи и времени начала воспроизведения, запись, а также перемотка и постановка на паузу. Однако, наверное, главным удобством в современном обществе является интернет у постояльцев гостиниц непосредственно на экране телевизора, а также доступ к архивам телепередач.

          Где купить телевизоры для гостиниц в Новосибирской области?

          Наша компания произвела модернизацию и усовершенствовала оборудование на производственно-материальной базе, благодаря чему увеличились темпы производства, мы принимаем большие оптовые заказы. Наши сотрудники постоянно уделяют время обучению и проходят стажировки у ведущих мировых компаний, мы изучаем современный рынок HoReCa, поэтому наши товары всегда стильные и современные.

          Купить телевизоры в гостиницу в Искитиме Вы можете на официальном сайте нашей компании. Для нас важен каждый заказ, поэтому мы индивидуально подходим к каждому клиенту. Если Вы решили оснастить мебелью или текстилем свое заведение, то свяжитесь с нашими менеджерами из отдела продаж.

          Почему телевизоры для гостиниц покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Искитима и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Искитиму ?

            Доставка товара по Искитиму осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Искитиму ?

            Стоимость доставки по Искитиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Искитиму осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Искитиму телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Искитиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Искитиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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