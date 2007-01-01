Более 3000 моделей стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

Гарантия Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

Пробники Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

Оперативное производство Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

Индивидуальные заказы Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

Доставка в Борисоглебск и другие города России и ближнего зарубежья Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.

Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

Полный пакет документов Мы представляем все необходимые документы:

накладные, счета-фактуры, договоры.

Выгодные предложения Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

Гарантированное качество продукции Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества