Тележки для горничных в Дзержинске оптом

от 7 490 ₽

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Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.12
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.3
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15, произведённого компанией ChiedoCover
8 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 17, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для прачечной, ТП 17
Настоящее фото товара Тележка для прачечной, ТП 19, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Тележка для прачечной, ТП 19
Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel Compact, произведённого компанией ChiedoCover
66 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для горничной Magic Hotel Compact
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм, произведённого компанией ChiedoCover
86 590 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для горничной Green Hotel, диаметр колес 150 мм
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Тележки для горничных — универсальный помощник в гостиничном бизнесе

В сегменте HoReCa не бывает мелочей, для того, чтобы заведение нравилось людям, была востребованность и спрос необходимо продумать все детали. Для того, чтобы помещение было чистым, комфортным и удобным для проживания в гостинице следует уделять внимание уборке. Настоящим помощником для различных клининговых компаний могут стать качественные тележки для горничных. Как сделать правильный выбор? В данном материале рассмотрим самые популярные модели, выделим технические и эксплуатационные характеристики, их преимущества и недостатки.

Комплектация тележки для горничной

Современные тележки для горничных очень многофункциональны, они максимально удобны в эксплуатации, помогают достаточно быстро и качественно проводить уборку в помещении. Для того, чтобы сделать правильный выбор данных изделий необходимо ориентироваться на следующие параметры: количество номеров в гостинице, а также общую площадь в помещении, которые необходимо убрать за один раз. От этого будет зависеть какие тележки и сколько штук необходимо приобрести, чтобы своевременно производить уборку.

Качественные тележки для горничных должны быть устойчивы, достаточно мобильны и маневренны — это будет способствовать более быстрому наведении чистоты и порядка. На сегодняшний день в нашем каталоге продукции представлен широкий ассортимент, все тележки имеют тормоза, бамберы, которые выступают в качестве амортизаторов — они являются надежной защитой от повреждения стен и углов в номерах и коридорах гостиницы. Следующий момент: нужно отдавать предпочтение таким моделям, колеса которых не оставляет следы на полу. Хорошим вариантом станут монолитные полки тележки, в качестве материала изготовления встречаются пластик и металл. Металлическая конструкция более надежна и устойчива. Данные изделия смогут беспрепятственно переносить различные физические и механические воздействия, при этом не изменяя свой первоначальный внешний вид и хорошо справляясь со своей основной функцией. Нержавеющая сталь позволит продлить эксплуатационный срок тележкам. Они довольно просты и удобны в использовании, обеспечат качественную уборку, при минимальных затратах времени. Кроме того, в комплектацию современной тележки для горничных входят мешки для грязного белья и мусора. Они бывают многоразовые и одноразовые, чаще всего они производятся из достаточно плотной ткани, объем которых измеряется в литрах.

Универсальная тележка для горничной — отличное решение для малого бизнеса

Хорошим решением станет выбор универсальных тележек для горничной — они предназначены для уборки общественных помещений в гостинице, а также отели и в других сегментах HoReCa. На них можно удобно перевозить различные предметы, такие как: ведра, текстильные насадки, а также тряпки и другие моющие средства. Универсальные тележки для горничных, как правило, оборудованы: шваброй или совком, резиновыми перчатками, а также щетками и фартуком, губкой для чистки поверхностей, мешками, салфетками из микрофибры, а также пылесосом и другими бытовыми предметами для уборки помещений.

Следует отметить, что все тележки для горничных представленные в нашем каталоге продукции соответствуют всем санитарным правилам и нормам, а также сертифицированы и абсолютно безопасны в использовании.

Где купить тележки для горничных в Дзержинске?

ChiedoCover – производитель современной, качественной и надежной мебели. Мы изготавливаем самые актуальные модели на мебельном рынке, внимательно отслеживаем последние новинки и новости в мире мебели. На сегодняшний день Вы можете выбрать практически любой цвет обивки стульев и мягких кресел. Наша компания принимает оптовые и розничные заказы: производственная мощь, профессиональные мастера и сборщики являются гарантией высокого качества и долговечности.

Купить тележки для горничных в Дзержинске можно на протяжении 24 часов. Удобный интерфейс нашего сайта располагает к комфортному поиску и выбору мебели. Обратитесь за помощью к нашим менеджерам — они порекомендуют актуальную модель, с учетом всех Ваших пожеланий и требований. Наша компания работает по всей России и странам СНГ.

Почему тележки для горничных покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Дзержинск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Дзержинску ?

    Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дзержинску ?

    Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дзержинску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Дзержинске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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