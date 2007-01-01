В сегменте HoReCa не бывает мелочей, для того, чтобы заведение нравилось людям, была востребованность и спрос необходимо продумать все детали. Для того, чтобы помещение было чистым, комфортным и удобным для проживания в гостинице следует уделять внимание уборке. Настоящим помощником для различных клининговых компаний могут стать качественные тележки для горничных. Как сделать правильный выбор? В данном материале рассмотрим самые популярные модели, выделим технические и эксплуатационные характеристики, их преимущества и недостатки.
Современные тележки для горничных очень многофункциональны, они максимально удобны в эксплуатации, помогают достаточно быстро и качественно проводить уборку в помещении. Для того, чтобы сделать правильный выбор данных изделий необходимо ориентироваться на следующие параметры: количество номеров в гостинице, а также общую площадь в помещении, которые необходимо убрать за один раз. От этого будет зависеть какие тележки и сколько штук необходимо приобрести, чтобы своевременно производить уборку.
Качественные тележки для горничных должны быть устойчивы, достаточно мобильны и маневренны — это будет способствовать более быстрому наведении чистоты и порядка. На сегодняшний день в нашем каталоге продукции представлен широкий ассортимент, все тележки имеют тормоза, бамберы, которые выступают в качестве амортизаторов — они являются надежной защитой от повреждения стен и углов в номерах и коридорах гостиницы. Следующий момент: нужно отдавать предпочтение таким моделям, колеса которых не оставляет следы на полу. Хорошим вариантом станут монолитные полки тележки, в качестве материала изготовления встречаются пластик и металл. Металлическая конструкция более надежна и устойчива. Данные изделия смогут беспрепятственно переносить различные физические и механические воздействия, при этом не изменяя свой первоначальный внешний вид и хорошо справляясь со своей основной функцией. Нержавеющая сталь позволит продлить эксплуатационный срок тележкам. Они довольно просты и удобны в использовании, обеспечат качественную уборку, при минимальных затратах времени. Кроме того, в комплектацию современной тележки для горничных входят мешки для грязного белья и мусора. Они бывают многоразовые и одноразовые, чаще всего они производятся из достаточно плотной ткани, объем которых измеряется в литрах.
Хорошим решением станет выбор универсальных тележек для горничной — они предназначены для уборки общественных помещений в гостинице, а также отели и в других сегментах HoReCa. На них можно удобно перевозить различные предметы, такие как: ведра, текстильные насадки, а также тряпки и другие моющие средства. Универсальные тележки для горничных, как правило, оборудованы: шваброй или совком, резиновыми перчатками, а также щетками и фартуком, губкой для чистки поверхностей, мешками, салфетками из микрофибры, а также пылесосом и другими бытовыми предметами для уборки помещений.
Следует отметить, что все тележки для горничных представленные в нашем каталоге продукции соответствуют всем санитарным правилам и нормам, а также сертифицированы и абсолютно безопасны в использовании.
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