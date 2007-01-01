Тележки для столов и стульев в Ухте оптом

от 6 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Тележка для стопируемых стульев, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 990 ₽
5
Тележка для стопируемых стульев
Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
15 990 ₽
4.2
Тележка для прямоугольных столов
Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover-18%
Хит
16 590 ₽19 990 ₽
4.8
Тележка для круглых столов
Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
14 900 ₽
4.3
Тележка для малых прямоугольных столов
Настоящее фото товара Тележка для коктейльных столов, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
4.2
Тележка для коктейльных столов
Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для стульев
Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Тележка для банкетных стульев ТБС01
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Тележка для транспортировки стульев
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки столов, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для транспортировки столов
Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Тележка для хранения столов
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, двухуровневая, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для складных стульев, двухуровневая
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
4.8
Тележка для складных стульев
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, малая, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
5
Тележка для складных стульев, малая
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Тележки для столов и стульев: компактность и удобство при транспортировке мебели

Компании, которые ежедневно занимаются выездными организациями свадеб, корпоративов и банкетных мероприятий в Ухте заинтересованы в быстрой и своевременной доставке столов и стульев к месту проведения праздника. Сфера кейтеринга — новое направление в гостинично-ресторанном бизнесе, которое достаточно бурно развивается в нашей стране. Сегодня все больше компаний отдают предпочтение выездному обслуживанию праздничных мероприятий: это более активный отдых на природе и обеспечение питанием ничем не уступающим ресторанной кухне.

Хорошей помощью успешного бизнеса в сфере кейтеринга станут тележки для столов и стульев. Металлический каркас тележек способствует устойчивости, они достаточно компактны и мобильны, что немаловажно при повседневном использовании. Такие тележки могут выдерживать большую механическую нагрузку, им не страшна коррозия, поэтому такой товар имеет длительный срок службы. При проведении банкета с большим количеством столов и полной посадке появляется необходимость стопирования стульев. Такие тележки прекрасно транспортируют стулья и столы к месту проведения свадьбы или банкетного мероприятия.

Помимо того, прекрасно зарекомендовали себя тележки для круглых и прямоугольных столов, они помогают буквально за несколько минут подвезти к месту проведения банкета все необходимые столы. Все тележки для столов и стульев оборудованы колесиками, длина металлического каркаса изготавливается индивидуально под размеры, которые задаются клиентом.

Таким образом, для того, чтобы сделать правильный выбор тележек для столов и стульев необходимо правильно рассчитать габаритные размеры дверных проемов, а также вход в здание и место эксплуатации.

Где купить тележки для столов и стульев в Ухте для сферы кейтеринга?

Завод ChiedoCover является производителем мебельного оснащения в сфере HoReCa. Мы уделяем повышенное внимание качеству и безопасности сырья, из которого изготавливается наша продукция. Мы предлагаем тележки для столов и стульев практически в любом цвете, в том числе под цвет вашего заведения.

Купить тележки для столов и стульев в кафе, ресторан и гостиницу можно на сайте нашей компании. Если Вы планируете открытие бизнеса в сфере кейтеринга, то наш каталог продукции предоставит Вам различные варианты по оснащению этого бизнеса. Менеджеры из отдела продаж обладают всеми компетенциями, чтобы проконсультировать по всем необходимым вопросам, касающимся сферы HoReCa. Приобретая любой наш товар, мы предоставляем все сопутствующие документы и сертификаты продукции.

Почему тележки для столов и стульев покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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