Компании, которые ежедневно занимаются выездными организациями свадеб, корпоративов и банкетных мероприятий в Ухте заинтересованы в быстрой и своевременной доставке столов и стульев к месту проведения праздника. Сфера кейтеринга — новое направление в гостинично-ресторанном бизнесе, которое достаточно бурно развивается в нашей стране. Сегодня все больше компаний отдают предпочтение выездному обслуживанию праздничных мероприятий: это более активный отдых на природе и обеспечение питанием ничем не уступающим ресторанной кухне.
Хорошей помощью успешного бизнеса в сфере кейтеринга станут тележки для столов и стульев. Металлический каркас тележек способствует устойчивости, они достаточно компактны и мобильны, что немаловажно при повседневном использовании. Такие тележки могут выдерживать большую механическую нагрузку, им не страшна коррозия, поэтому такой товар имеет длительный срок службы. При проведении банкета с большим количеством столов и полной посадке появляется необходимость стопирования стульев. Такие тележки прекрасно транспортируют стулья и столы к месту проведения свадьбы или банкетного мероприятия.
Помимо того, прекрасно зарекомендовали себя тележки для круглых и прямоугольных столов, они помогают буквально за несколько минут подвезти к месту проведения банкета все необходимые столы. Все тележки для столов и стульев оборудованы колесиками, длина металлического каркаса изготавливается индивидуально под размеры, которые задаются клиентом.
Таким образом, для того, чтобы сделать правильный выбор тележек для столов и стульев необходимо правильно рассчитать габаритные размеры дверных проемов, а также вход в здание и место эксплуатации.
Завод ChiedoCover является производителем мебельного оснащения в сфере HoReCa. Мы уделяем повышенное внимание качеству и безопасности сырья, из которого изготавливается наша продукция. Мы предлагаем тележки для столов и стульев практически в любом цвете, в том числе под цвет вашего заведения.
Купить тележки для столов и стульев в кафе, ресторан и гостиницу можно на сайте нашей компании. Если Вы планируете открытие бизнеса в сфере кейтеринга, то наш каталог продукции предоставит Вам различные варианты по оснащению этого бизнеса. Менеджеры из отдела продаж обладают всеми компетенциями, чтобы проконсультировать по всем необходимым вопросам, касающимся сферы HoReCa. Приобретая любой наш товар, мы предоставляем все сопутствующие документы и сертификаты продукции.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня