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          Товары по акции

          Тканевые стулья в Астане оптом

          от 1 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Астане и Казахстану

          Настоящее фото товара Стул Alice светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Alice светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Baroque мокко, произведённого компанией ChiedoCover
          5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Baroque мокко
          Настоящее фото товара Стул Baroque светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Baroque светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Flavour черный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Flavour черный
          Настоящее фото товара Стул Flavour бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Flavour бежевый
          Настоящее фото товара Стул Flavour розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Flavour розовый
          Настоящее фото товара Стул Flavour серый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 800 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Flavour серый
          Настоящее фото товара Стул Istanbul бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Istanbul бежевый
          Настоящее фото товара Стул Istanbul бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Istanbul бежево-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Dorset темно серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Dorset темно серый
          Настоящее фото товара Стул Dorset серо синий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Dorset серо синий
          Настоящее фото товара Стул Dorset светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Dorset светло серый
          Настоящее фото товара Стул Judy антрацитовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Judy антрацитовый меланж
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, золото, шенилл Валенсия бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм, золото, шенилл Валенсия бордо
          Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Гаага велюр OSCAR 046
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          Тканевые стулья: сфера применения и технические особенности

          Хорошая мебель, несомненно, упрощает нашу жизнь и делает ее более комфортной. В большом многообразии моделей зачастую не просто сделать правильный выбор. Удачным решением станут красивые тканевые стулья. Они подходят как для офиса, так и для дома и кухни. В Астане на мебельном рынке широкого представлены подобные модели. В данном материале обратим внимание на технические характеристики и сферу их использования.

          Тканевые стулья для кухни

          На сегодняшний день одной из самых распространенных сфер использования данных изделий является частный дом или квартира. Тканевые стулья для кухни — лучшее решение, рассмотрим основные преимущества и достоинства этих моделей. Экологичность: одним из вариантов изготовления тканевых стульев является массив дерева, в таком случае это максимально экологичные и безопасные изделия, которые рекомендованы к использованию в жилых помещениях. Еще одно из их достоинств — практичность, не смотря на тканевую обивку, они легко чистятся от пыли и грязи. Хорошим правилом будет выбор износостойкой и прочной ткани для обивки стульев, это продлит эксплуатационный срок изделиям и сохранит их первоначальный внешний вид. В тоже время, следует отметить универсальность, они органично смотрятся с уже существующей отделкой помещения, а хорошая возможность выбора цвета позволяет найти идеальные тканевые стулья для Вашей кухни.

          Офисные тканевые стулья

          Также хорошим решением станут офисные тканевые стулья, они изготавливаются из прочных материалов, поэтому характеризуются надежностью и прочностью конструкции. Компактность, а также небольшой вес и высокие показатели устойчивости могут стать определяющими в пользу данных изделий. Они очень не требовательны в уходе, имеют стильный внешний вид и, несомненно, станут великолепным украшением Вашего офиса. Удобство и комфорт — еще одни отличительные черты, специфика офисной работы в том, что приходится на протяжении длительного времени сидеть в одном и том же положении, они удобны, рабочий день на офисных тканевых стульях станет максимально продуктивен и эффективен.

          Металлические тканевые стулья

          Идеальным вариантом по соотношению цены и качества являются металлические тканевые стулья. Они удачно смотрятся в интерьере комнаты или кухни, металлический, стальной каркас гарантирует долговечность. Данные изделия просто незаменимы в любом доме, достаточно низкая цена способствует их доступности.

          Из всего вышесказанного следует, хорошие тканевые стулья — надежная опора для меблировки дома, офиса и любого другого помещения. Износостойкость, практичность, доступность и долговечность обуславливает выбор в их пользу.

          Где купить тканевые стулья в Астане?

          Компания ChiedoCover производит мебель на любой вкус. Большой опыт работы на мебельном рынке, положительные отзывы, собственное производство — это лишь малая часть наших достоинств. Мы внимательно следим за качеством выпускаемой мебели, поэтому наша продукция отличается надежностью, а также прочностью и долговечностью.

          Купить тканевые стулья в Астане можно на сайте нашей компании. Наши менеджеры компетентны, имеют большой опыт работы и являются просто профессионалами своего дела. Они смогут порекомендовать самые актуальные модели на сегодняшний день, с учетом всех Ваших пожеланий и рекомендаций. Обратите внимание на новинки нашего производства, Вам всегда доступны сезонные акции и скидки.

          Почему тканевые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Астану и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Астане ?

            Доставка товара по Астане осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Астане ?

            Стоимость доставки по Астане рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Астане осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Астане телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Астане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Астане с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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