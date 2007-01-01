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          Товары по акции

          Ткани для мебельных чехлов в Анжеро-Судженске оптом

          от 520 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Анжеро-Судженску и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Ткань Корона, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Корона, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Арш, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Ткань Арш, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Кросс, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ткань Кросс, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Ромб, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Ромб, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Винтаж, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Ткань Винтаж, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Виолетта, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Ткань Виолетта, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Sparta, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          870 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Ткань Sparta, рогожка
          Настоящее фото товара Ткань Studio, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Studio, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Marguerite, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 050 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Marguerite, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Chateau, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Ткань Chateau, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Talu Kom, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 040 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Ткань Talu Kom, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань Enigma, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          850 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань Enigma, жаккард
          Настоящее фото товара Ткань ANGELIQUE, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Ткань ANGELIQUE, Жаккард
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          Ткани для мебельных чехлов великолепный способ изменять и обновлять интерьер заведения

          Повседневное использование мебели в ресторанах, гостиницах или кафе не проходит бесследно. Небольшие царапины, а также зацепы и другие механические воздействия, оставленные гостями и посетителями изменяют внешний вид мебели, что может сказаться на потоке посетителей. Чтобы сохранить первозданный вид мебели, защитить от царапин, истирания, грязи и пыли удачным станет использование мебельных чехлов. Это позволит длительное время сохранять чистоту и красоту новой мебели.

          Сегодня рынок HoReCa представлен различными моделями тканей, форм и цветов. Они производятся под стиль и дизайн интерьера помещения. Необходимо отметить, что успешно выбранные мебельные чехлы могут кардинально изменять представление о кафе или ресторане.

          Какой материал ткани и цвет для мебельных чехлов популярен сегодня

          Интерьер кафе определяет цветовую гамму ткани для мебельных чехлов. Например, в ресторанах традиционной русской кухни распространены постельные тона, белый, а также синий или коричневый. Это наиболее оптимальное цветовое сочетание. Такие цвета способны насытить интерьер, а также добавить объема помещению, сформировав выгодное представление у гостей и посетителей.

          Жаккард — хит продаж на российском рынке HoReCa. Это крупноузорчатая ткань, как простого, так и более сложного переплетения, содержащая более 24 разнопереплетающихся нитей. Ткань носит название Жозефа Мари Жаккара, который в начале XIX века изготовил жаккардовый ткацкий станок. Это изобретение открыло массовое и промышленное изготовление такой ткани.

          Преимущества жаккардовой ткани

          Множество и сложность переплетений позволяет изготавливать ткань для мебельных чехлов невероятной прочности, такие чехлы очень долговечны и могут длительное время оставаться на службе вашего заведения. Учитывая прочность, такие изделия неприхотливы в уходе, поэтому не потребуется дополнительных вложений для моющих и чистящих средств.

          Где купить постельные ткани для мебельных чехлов в ресторан в Кемеровской области?

          Промышленное предприятие ChiedoCover изготавливает и реализует продукцию по комплексному оснащению ресторанов, кафе и гостиниц. Мы всегда предлагаем необычные решения для обычных ситуаций. Если Вам необходимо в короткие сроки подготовиться к новому весеннему и летнему сезону и Вы планируете открытие кафе или ресторана, тогда наша компания воплотит в жизнь Ваши идеи и начинания.

          Купить красные ткани для мебельных чехлов в Анжеро-Судженске Вы можете на нашем сайте.

          Почему ткани для мебельных чехлов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Анжеро-Судженск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Анжеро-Судженску ?

            Доставка товара по Анжеро-Судженску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Анжеро-Судженску ?

            Стоимость доставки по Анжеро-Судженску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Анжеро-Судженску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Анжеро-Судженску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Анжеро-Судженске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Анжеро-Судженску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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