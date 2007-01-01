Повседневное использование мебели в ресторанах, гостиницах или кафе не проходит бесследно. Небольшие царапины, а также зацепы и другие механические воздействия, оставленные гостями и посетителями изменяют внешний вид мебели, что может сказаться на потоке посетителей. Чтобы сохранить первозданный вид мебели, защитить от царапин, истирания, грязи и пыли удачным станет использование мебельных чехлов. Это позволит длительное время сохранять чистоту и красоту новой мебели.
Сегодня рынок HoReCa представлен различными моделями тканей, форм и цветов. Они производятся под стиль и дизайн интерьера помещения. Необходимо отметить, что успешно выбранные мебельные чехлы могут кардинально изменять представление о кафе или ресторане.
Интерьер кафе определяет цветовую гамму ткани для мебельных чехлов. Например, в ресторанах традиционной русской кухни распространены постельные тона, белый, а также синий или коричневый. Это наиболее оптимальное цветовое сочетание. Такие цвета способны насытить интерьер, а также добавить объема помещению, сформировав выгодное представление у гостей и посетителей.
Жаккард — хит продаж на российском рынке HoReCa. Это крупноузорчатая ткань, как простого, так и более сложного переплетения, содержащая более 24 разнопереплетающихся нитей. Ткань носит название Жозефа Мари Жаккара, который в начале XIX века изготовил жаккардовый ткацкий станок. Это изобретение открыло массовое и промышленное изготовление такой ткани.
Преимущества жаккардовой ткани
Множество и сложность переплетений позволяет изготавливать ткань для мебельных чехлов невероятной прочности, такие чехлы очень долговечны и могут длительное время оставаться на службе вашего заведения. Учитывая прочность, такие изделия неприхотливы в уходе, поэтому не потребуется дополнительных вложений для моющих и чистящих средств.
Промышленное предприятие ChiedoCover изготавливает и реализует продукцию по комплексному оснащению ресторанов, кафе и гостиниц. Мы всегда предлагаем необычные решения для обычных ситуаций. Если Вам необходимо в короткие сроки подготовиться к новому весеннему и летнему сезону и Вы планируете открытие кафе или ресторана, тогда наша компания воплотит в жизнь Ваши идеи и начинания.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Азову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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