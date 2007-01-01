Освещение играет весомую роль в интерьере любого заведения, с помощью его можно правильно и выгодно акцентировать внимание на те или иные зоны помещения, интересно обыграть зону ресепшн и тем самым создать приятное впечатление у посетителей и гостей заведения. Торшеры в стиле Лофт являются одними из самых востребованных на рынке HoReCa в выборе освещения.
Торшеры в стиле Лофт выполняют две основных функции: помимо источника света, они могут быть центром внимания всего заведения. Важной их характеристикой является необычный дизайн и уникальная форма. Хорошим решением станут торшер в виде ЛЭП, высота этой конструкции составляет 182 см. Такие торшеры прекрасно впишутся в помещение, где нет или практически не применяется отделка стен, широкие панорамные окна и отсутствуют перегородки.
Каркас изделия выполнен из стали, поэтому они не боятся различных изменений температур, обладают мобильностью — легко перемещаются с места на место и очень компактны, что позволяет не занимать много полезной площади. В качестве лампы освещения необходимо выбирать LED светильники, они более ярко светят и имеют более длительный срок эксплуатации.
Торшеры Лофт обладают хорошей функциональностью, при правильном расчете можно добавлять свет или наоборот оттенять те или иные зоны. Такие модели имеют специфические и характерные только для этого стиля черты, благодаря чему они являются одними из самых популярных на рынке HoReCa. Кроме того, торшеры также можно гармонично вписать в классический стиль, стиль хай-тек, а также в поп-арт и др. Там, где установлены такие модели, помещение наполняется светом, добавляется эксклюзивный дизайн и, бесспорно, привлечет посетителей и гостей заведения.
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Доставка товара по Лысьве осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Лысьве рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Лысьве осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Лысьве с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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