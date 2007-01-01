Торшеры Лофт в Великих Луках оптом

от 6 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Великим Лукам и Псковской области

Настоящее фото товара Торшер Odeon Light Pavia, произведённого компанией ChiedoCover
7 483 ₽
Оптовая цена
4.6
Торшер Odeon Light Pavia
Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник Лофт Lamp - 34
Настоящее фото товара Торшер Erich, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Торшер Erich
Настоящее фото товара Торшер Erich серебро, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Торшер Erich серебро
Настоящее фото товара Торшер Erich Modern , произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Торшер Erich Modern
Настоящее фото товара Торшер Erich Modern серебро, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Торшер Erich Modern серебро
Настоящее фото товара Торшер Bergamo белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Торшер Bergamo белый
Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Торшер Bergamo темный
Настоящее фото товара Торшер Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Торшер Comfort
Настоящее фото товара Торшер Gaudi темный, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Торшер Gaudi темный
Настоящее фото товара Торшер Gaudi белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Торшер Gaudi белый
Настоящее фото товара Торшер Nevada черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Торшер Nevada черный
Настоящее фото товара Торшер Nevada красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Торшер Nevada красный
Настоящее фото товара Торшер Nevada белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Торшер Nevada белый
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Торшеры Лофт — хороший способ к преображению интерьера заведения

Освещение играет весомую роль в интерьере любого заведения, с помощью его можно правильно и выгодно акцентировать внимание на те или иные зоны помещения, интересно обыграть зону ресепшн и тем самым создать приятное впечатление у посетителей и гостей заведения. Торшеры в стиле Лофт являются одними из самых востребованных на рынке HoReCa в выборе освещения.

Торшеры в стиле Лофт выполняют две основных функции: помимо источника света, они могут быть центром внимания всего заведения. Важной их характеристикой является необычный дизайн и уникальная форма. Хорошим решением станут торшер в виде ЛЭП, высота этой конструкции составляет 182 см. Такие торшеры прекрасно впишутся в помещение, где нет или практически не применяется отделка стен, широкие панорамные окна и отсутствуют перегородки.

Каркас изделия выполнен из стали, поэтому они не боятся различных изменений температур, обладают мобильностью — легко перемещаются с места на место и очень компактны, что позволяет не занимать много полезной площади. В качестве лампы освещения необходимо выбирать LED светильники, они более ярко светят и имеют более длительный срок эксплуатации.

Торшеры Лофт обладают хорошей функциональностью, при правильном расчете можно добавлять свет или наоборот оттенять те или иные зоны. Такие модели имеют специфические и характерные только для этого стиля черты, благодаря чему они являются одними из самых популярных на рынке HoReCa. Кроме того, торшеры также можно гармонично вписать в классический стиль, стиль хай-тек, а также в поп-арт и др. Там, где установлены такие модели, помещение наполняется светом, добавляется эксклюзивный дизайн и, бесспорно, привлечет посетителей и гостей заведения.

Где купить торшеры Лофт в ресторан, гостиницу или кафе в {{district_p}?

Компания ChiedoCover специализируется на производстве и продаже банкетной мебели и текстиля. С 2007 года мы реализуем самые интересные и смелые решения клиентов. Предлагая Вам свою продукцию, мы выступаем гарантом качественных, проверенных товаров. Территориально наше производство располагается в Кировской области, в Москве находится склад готовой продукции. Поскольку мы доставляем продукцию по всей России, где бы Вы не находились, наши товары в целости и сохранности будут радовать Вас и Ваших клиентов.

Купить торшеры Лофт в ресторан или гостиницу в Великих Луках Вы можете на нашем веб-сайте. Мы имеем много положительных отзывов, наши менеджеры всегда внимательно выслушивают пожелания и требования клиентов, при этом сами рекомендуют, с учетом всех исходных данных, наилучший вариант по соотношению цена и качество.

Почему торшеры лофт покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Великие Луки и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Великим Лукам ?

    Доставка товара по Великим Лукам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Великим Лукам ?

    Стоимость доставки по Великим Лукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Великим Лукам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Великим Лукам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Великих Луках при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Великим Лукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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