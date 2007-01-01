На сегодняшний день провести время в хорошем ресторане или уютном кафе стало очень доступным, поэтому существует великое множество стилистических особенностей в оформлении заведений. В Тайшете уже трудно чем-то удивить гостей заведений, однако всегда модны и популярны уютные ресторанчики и кафешки, отличающиеся повышенной комфортабельностью. Современные торшеры создают световое освещение помещения и могут локально скорректировать местную подсветку.
Торшер произошло от французского слова «torche», что буквально означает факел. Это напольный светильник, который используется в жилых, а также служебных помещениях или на улице. Торшер — это разновидность светильника с абажуром, который прикрывает источник света. Это способствует тому, что он излучает неяркий, иногда тусклый свет, который совсем не утомляет глаза.
Особенности конструкции торшера в том, что он стоит на собственном основании, при этом главным является его устойчивость, он не должен падать при малейшем касании. Торшер не предполагается часто сдвигать с места. Из практических рекомендаций необходимо отметить: предпочтение при выборе лучше отдавать торшерам на длинном основании и шарнирах, такая конструкция быстро и удобно позволяет направить свет под нужным углом.
Одним из ключевых достоинств торшеров является их большой спектр действий, они с успехом применяются как для общего освещения, так и для местного. Еще одно преимущество — это максимально легкая установка, которая не требует специальных навыков и инструментов. Торшер позволяет быстро подкорректировать световое освещение в помещении или зале, либо сделать акцент на какой-то конкретной детали.
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Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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