Торшеры в Ухте оптом

от 9 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Торшер Grace white, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
5
Торшер Grace white
Настоящее фото товара Торшер Campanula white, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Торшер Campanula white
Настоящее фото товара Манекен-торшер Astrid, произведённого компанией ChiedoCover
98 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Манекен-торшер Astrid
Настоящее фото товара Манекен-торшер Bosse, произведённого компанией ChiedoCover
79 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Манекен-торшер Bosse
Настоящее фото товара Манекен-торшер Frederika, произведённого компанией ChiedoCover
195 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Манекен-торшер Frederika
Настоящее фото товара Манекен-торшер Frey, произведённого компанией ChiedoCover
98 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Манекен-торшер Frey
Настоящее фото товара Манекен-торшер Madlen, произведённого компанией ChiedoCover
98 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Манекен-торшер Madlen
Настоящее фото товара Манекен-торшер Mia, произведённого компанией ChiedoCover
98 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Манекен-торшер Mia
Настоящее фото товара Манекен-торшер Oda, произведённого компанией ChiedoCover
89 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Манекен-торшер Oda
Настоящее фото товара Манекен-торшер Rebekka, произведённого компанией ChiedoCover
110 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Манекен-торшер Rebekka
Настоящее фото товара Манекен-торшер Yoga, произведённого компанией ChiedoCover
79 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Манекен-торшер Yoga
Настоящее фото товара Напольный светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
27 790 ₽
Оптовая цена
5
Напольный светильник Бриллайн
Настоящее фото товара Напольный светильник Бриллианс, произведённого компанией ChiedoCover
34 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Напольный светильник Бриллианс
Настоящее фото товара Напольный светильник Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
37 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Напольный светильник Гармония
Настоящее фото товара Торшер прожектор Rochez на треноге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Торшер прожектор Rochez на треноге, черный
Настоящее фото товара Торшер De Markt Призма, произведённого компанией ChiedoCover
37 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Торшер De Markt Призма
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Современные торшеры для гостинично-ресторанного бизнеса — это возможность генерировать свет в помещении

На сегодняшний день провести время в хорошем ресторане или уютном кафе стало очень доступным, поэтому существует великое множество стилистических особенностей в оформлении заведений. В Ухте уже трудно чем-то удивить гостей заведений, однако всегда модны и популярны уютные ресторанчики и кафешки, отличающиеся повышенной комфортабельностью. Современные торшеры создают световое освещение помещения и могут локально скорректировать местную подсветку.

Что такое торшер и каковы его особенности конструкции?

Торшер произошло от французского слова «torche», что буквально означает факел. Это напольный светильник, который используется в жилых, а также служебных помещениях или на улице. Торшер — это разновидность светильника с абажуром, который прикрывает источник света. Это способствует тому, что он излучает неяркий, иногда тусклый свет, который совсем не утомляет глаза.

Особенности конструкции торшера в том, что он стоит на собственном основании, при этом главным является его устойчивость, он не должен падать при малейшем касании. Торшер не предполагается часто сдвигать с места. Из практических рекомендаций необходимо отметить: предпочтение при выборе лучше отдавать торшерам на длинном основании и шарнирах, такая конструкция быстро и удобно позволяет направить свет под нужным углом.

Достоинства торшеров

Одним из ключевых достоинств торшеров является их большой спектр действий, они с успехом применяются как для общего освещения, так и для местного. Еще одно преимущество — это максимально легкая установка, которая не требует специальных навыков и инструментов. Торшер позволяет быстро подкорректировать световое освещение в помещении или зале, либо сделать акцент на какой-то конкретной детали.

Где купить торшер в Ухте и в Республике Коми?

Деятельность компании ChiedoCover сосредоточена на производстве и продаже мебели, а также текстиля и дополнительного оборудования для сферы HoReCa. Мы используем собственные экспертные навыки и компетентные знания, которые помогают при выполнении самых сложных задач. Мы уделяем много внимания сервису нашей компании, нас вдохновляет постоянное улучшение в качестве обслуживания клиентов.

Купить торшеры в кафе и ресторан в Ухте можно на нашем сайте. Наши менеджеры гарантируют получение четкой профессиональной консультации по выбранной категории товаров. Если Вам по каким-то причинам не подошел товар, то менеджеры из отдела продаж без труда подберут более интересный вариант нашей продукции.

Почему торшеры покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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