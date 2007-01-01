Сезонное время года — лучший момент для планирования, открытия ресторана или кафе в Московской области. Выбор местоположения заведения, проходимости, стилистического насыщения зала, расстановки мебели и национальной кухни — все эти вопросы, как правило, бывают актуальными для любого владельца заведения.
Транспортировочные чехлы для мебели идеально подходят для сферы кейтеринга. Для выездного обслуживания клиентов необходимо организовать транспортировку от места нахождения Вашего кафе или ресторана до клиента. Для того, чтобы сохранить первоначальный вид товара, защитить от царапин, зацепов и других механических воздействий удачным решением станет использование транспортировочных чехлов.
Самыми важными отличительными характеристиками являются: износостойкость, нетребовательность в уходе, а также водонепроницаемость и термоустойчивость (защита от любых внешних воздействий окружающей среды). Также важным качествам таких чехлов считается прочность и надежность, они отлично себя зарекомендовали при повседневном использовании. Транспортировочные чехлы с успехом применяются при доставке новой мебели: это будет гарантией великолепного сохранения внешнего вида. Немаловажным фактором также является простота стирки и сушки: они прекрасно стираются и не требуют никаких дополнительных моющих средств. В случае не хватки времени их можно легко пропылесосить и снова использовать в работе.
Оксфорд — материал исполнения транспортировочных чехлов. Это популярная и современная ткань для ежедневного использования. Плотность ткани образуется в результате переплетения нитей, которые располагаются в шахматном порядке. Таким образом, выбирая материал изготовления транспортировочных чехлов, относительно недорогим и очень практичным вариантом станет чехлы из материала Оксфорд.
Наше производство обновлено новейшим оборудованием. Автоматизированная система отслеживает и контролирует каждый этап производства. Благодаря этому мы увеличили производственную мощность и гибкость. Наши опытные и квалифицированные сотрудники выступают гарантом качества и надежности мебели.
Купить транспортировочные чехлы в Подольске можно на нашем сайте. Выпускаемая продукция отлично подходит для любых стилей и интерьеров. Мы рассматриваем и изготавливаем индивидуальное оснащение вашего заведения. Многолетний опыт работы наших менеджеров в сегменте HoReCa станет помощником в выборе правильных шагов Вашего бизнеса.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня