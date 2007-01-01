Транспортировочные чехлы в Тайшете оптом

от 440 ₽

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Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.8
Транспортировочный чехол на 5 стульев, серый
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.7
Транспортировочный чехол на 1 стул, красный
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.7
Транспортировочный чехол на 5 стульев, черный
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.9
Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
840 ₽
Оптовая цена
4.9
Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.6
Транспортировочный чехол на 1 стул, черный
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.2
Транспортировочный чехол на 1 стул, синий
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
440 ₽
Оптовая цена
4.7
Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H, произведённого компанией ChiedoCover
830 ₽
Оптовая цена
4.8
Транспортировочный чехол для круглого стола 1100H
Настоящее фото товара Транспортировочный чехол для прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
660 ₽
Оптовая цена
4.5
Транспортировочный чехол для прямоугольного стола
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Транспортировочные чехлы — лучший способ защиты при перевозке мебели

Сезонное время года — лучший момент для планирования, открытия ресторана или кафе в Иркутской области. Выбор местоположения заведения, проходимости, стилистического насыщения зала, расстановки мебели и национальной кухни — все эти вопросы, как правило, бывают актуальными для любого владельца заведения.

Транспортировочные чехлы для мебели идеально подходят для сферы кейтеринга. Для выездного обслуживания клиентов необходимо организовать транспортировку от места нахождения Вашего кафе или ресторана до клиента. Для того, чтобы сохранить первоначальный вид товара, защитить от царапин, зацепов и других механических воздействий удачным решением станет использование транспортировочных чехлов.

Транспортировочные чехлы: отличительные особенности

Самыми важными отличительными характеристиками являются: износостойкость, нетребовательность в уходе, а также водонепроницаемость и термоустойчивость (защита от любых внешних воздействий окружающей среды). Также важным качествам таких чехлов считается прочность и надежность, они отлично себя зарекомендовали при повседневном использовании. Транспортировочные чехлы с успехом применяются при доставке новой мебели: это будет гарантией великолепного сохранения внешнего вида. Немаловажным фактором также является простота стирки и сушки: они прекрасно стираются и не требуют никаких дополнительных моющих средств. В случае не хватки времени их можно легко пропылесосить и снова использовать в работе.

Оксфорд — материал исполнения транспортировочных чехлов. Это популярная и современная ткань для ежедневного использования. Плотность ткани образуется в результате переплетения нитей, которые располагаются в шахматном порядке. Таким образом, выбирая материал изготовления транспортировочных чехлов, относительно недорогим и очень практичным вариантом станет чехлы из материала Оксфорд.

Где купить транспортировочные чехлы из Оксфорда в Тайшете?

Наше производство обновлено новейшим оборудованием. Автоматизированная система отслеживает и контролирует каждый этап производства. Благодаря этому мы увеличили производственную мощность и гибкость. Наши опытные и квалифицированные сотрудники выступают гарантом качества и надежности мебели.

Купить транспортировочные чехлы в Тайшете можно на нашем сайте. Выпускаемая продукция отлично подходит для любых стилей и интерьеров. Мы рассматриваем и изготавливаем индивидуальное оснащение вашего заведения. Многолетний опыт работы наших менеджеров в сегменте HoReCa станет помощником в выборе правильных шагов Вашего бизнеса.

Почему транспортировочные чехлы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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