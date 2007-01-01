Современная система освещения в кафе и ресторанах Бора претерпевает множество изменений: разрабатываются новые технологии, которые влекут за собой появление новых ультрасовременных конструкций. Все это способствует повышенному комфорту и самым различным вариантам дизайнерских решений. Одной из таких новых моделей разработки являются треки и споты.
Чтобы понять устройство трековых светильников необходимо разобраться в их конструкции. Возможность передвижения вдоль токопроводящих шин, к которым они подсоединены являются одной из главных отличительных черт таких светильников. Слово трек буквально можно перевести как «трасса» или «путь». Коротко конструкцию трековых светильников можно представить так: сам светильник с токосъемником, трека с несущей частью, источника питания, крепежные элементы, которыми, как правило, являются штанги, трубки, а также кронтштейны и тросы. Необходимо принимать во внимание такую характеристику световых треков как количество фаз. Дело в том, что сколько будет размещаться независимых групп светильников на одном шинопроводе, столько различных вариантов частичного включения света будет доступно.
Треки бывают самых разных видов и форм, рекомендуется отдавать предпочтение таким моделям, которые оборудованы шарниром и при необходимости могут разворачиваться в одной или нескольких плоскостях. По способу монтажа треки могут закрепляться на поверхности стены или потолка. Если Вы желаете установить треки с поворотами и ответвлениями, то при помощи специальных соединителей монтируются поворотные части шинопровода, это позволяет расширить возможности трека.
Главные преимущества треков и спотов:
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бору осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бору с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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