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            Товары по акции

            Треки и споты в Муроме оптом

            от 1 255 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

            Настоящее фото товара Однофазная шина Imex Black, произведённого компанией ChiedoCover
            1 255 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Однофазная шина Imex Black
            Настоящее фото товара Однофазная шина Imex White, произведённого компанией ChiedoCover
            1 255 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Однофазная шина Imex White
            Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
            2 129 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Трековый светильник Imex
            Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
            10 900 ₽
            Оптовая цена
            5
            Трековый светильник Citilux Реймс
            Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
            10 060 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Трековый светильник Citilux Антиб
            Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб, произведённого компанией ChiedoCover
            2 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Спот (поворотный) Citilux Дюрен куб
            Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр , произведённого компанией ChiedoCover
            2 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Спот (поворотный) Citilux Дюрен цилиндр
            Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
            1 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Спот (поворотный) Citilux Реймс
            Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta черный, произведённого компанией ChiedoCover
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Трековый светильник Lightstar Volta черный
            Настоящее фото товара Трековый светильник Lightstar Volta белый, произведённого компанией ChiedoCover
            1 550 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Трековый светильник Lightstar Volta белый
            Настоящее фото товара Спот Mia тройной, произведённого компанией ChiedoCover
            5 590 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Спот Mia тройной
            Настоящее фото товара Спот Mia двойной, произведённого компанией ChiedoCover
            4 290 ₽
            Оптовая цена
            5
            Спот Mia двойной
            Настоящее фото товара Спот Mia одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
            2 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Спот Mia одинарный
            Настоящее фото товара Спот Agnes тройной, произведённого компанией ChiedoCover
            6 290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Спот Agnes тройной
            Настоящее фото товара Спот Agnes двойной, произведённого компанией ChiedoCover
            4 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Спот Agnes двойной
            Настоящее фото товара Спот Agnes одинарный, произведённого компанией ChiedoCover
            2 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Спот Agnes одинарный
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            Треки и споты: многофункциональность и ультрасовременный дизайн

            Современная система освещения в кафе и ресторанах Мурома претерпевает множество изменений: разрабатываются новые технологии, которые влекут за собой появление новых ультрасовременных конструкций. Все это способствует повышенному комфорту и самым различным вариантам дизайнерских решений. Одной из таких новых моделей разработки являются треки и споты.

            Что такое трек? Какие отличительные характеристики трековых светильников

            Чтобы понять устройство трековых светильников необходимо разобраться в их конструкции. Возможность передвижения вдоль токопроводящих шин, к которым они подсоединены являются одной из главных отличительных черт таких светильников. Слово трек буквально можно перевести как «трасса» или «путь». Коротко конструкцию трековых светильников можно представить так: сам светильник с токосъемником, трека с несущей частью, источника питания, крепежные элементы, которыми, как правило, являются штанги, трубки, а также кронтштейны и тросы. Необходимо принимать во внимание такую характеристику световых треков как количество фаз. Дело в том, что сколько будет размещаться независимых групп светильников на одном шинопроводе, столько различных вариантов частичного включения света будет доступно.

            Треки бывают самых разных видов и форм, рекомендуется отдавать предпочтение таким моделям, которые оборудованы шарниром и при необходимости могут разворачиваться в одной или нескольких плоскостях. По способу монтажа треки могут закрепляться на поверхности стены или потолка. Если Вы желаете установить треки с поворотами и ответвлениями, то при помощи специальных соединителей монтируются поворотные части шинопровода, это позволяет расширить возможности трека.

            Главные преимущества треков и спотов:

            • многофункциональность в сочетании с низкой стоимостью
            • простота в эксплуатации
            • в зависимости от использования можно либо увеличить, либо уменьшить световой объем помещения
            • установка на любом потолке
            • доступные и недорогие комплектующие
            • низкое потребление электроэнергии
            • уникальный и исключительный дизайн конструкции выделит Ваше заведение на фоне остальных

            Где купить треки и споты в кафе, ресторан или гостиницу в Владимирской области?

            Приоритетная цель нашей компании — завоевание рынка HoReCa по производству и продаже мебели и текстиля. Уникальность нашего предприятия в том, что выпускаемая продукция органично вписывается практически в любой интерьер, за счет интересных решений и европейского дизайна.

            Чтобы купить треки и споты в Муроме Вам нужно перейти на веб-сайт нашей компании. Самые свежие новинки производства, разные способы оплаты товаров, быстрая доставка поспособствует остановить Ваш выбор именно на нашей компании.

            Почему треки и споты покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

              Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

              Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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