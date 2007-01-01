Трековые системы в Пятигорске оптом

от 8 710 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
8 710 ₽
Оптовая цена
4.8
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
10 080 ₽
Оптовая цена
4.1
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
5
Трековый светильник Citilux Реймс
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
10 060 ₽
Оптовая цена
4.5
Трековый светильник Citilux Антиб
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Трековая система: популярный и универсальный способ внутреннего освещения заведений

Если Вы обратите внимание на современное освещение, которое используются в кафе или ресторанах Пятигорска, то убедитесь, что сегодня набирают популярность гибкие трековые системы. Они имеют очень привлекательный эстетический вид, позволяющий удачно вписываться в интерьер многих стилей.

Трековая система имеет ряд преимуществ и достоинств. Разнообразный ассортимент трековых светильников, которые имеют неповторимый дизайн, отличный форму и вид, а также цвет и тип отражателей предоставляет возможность выбора для внутреннего освещения заведений различной тематики и стилистики. Алюминиевый шино и токопровод в форме буквы «П» с располагающимися вдоль изолированными шинами образуют ту самую трековую систему. Для заведений могут использоваться треки с различными фазами, наиболее подходящими и эффективными являются трехфазные. Главным их преимуществом является то, что они могут подключать к сети сразу несколько осветительных приборов, а также их нагрузка распределена по фазам равномерно, управление производится поворотом ручки переключателя.

Трековая система экологически безопасна, а также не содержит ртути и химических элементов. Кроме того, в эксплуатации она не издает шума, а интенсивность светового потока может составлять 95%, при отсутствии электромагнитных излучений. Большим преимуществом трековых систем также является направленный луч света — это признанный основной показатель работы осветительной системы. В тоже время, для установки таких систем не требуется наличие специальных средств и инструментов, они быстро монтируются на потолок или стены абсолютно на любой высоте, освещают и придают современный дизайн помещению. Трековые системы имеют возможность маневрировать светильниками, что способствует формированию мигающих или горящих композиций и освещает нужный элемент или необходимую зону помещения.

Где купить трековые системы в Пятигорска и в Ставропольском крае?

Производственная компания ChiedoCover эффективно работает на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса России с 2007 года. За это время мы произвели мебельное оснащения многих заведений в России и зарекомендовали себя как надежный деловой партнер. Европейский стиль, комфортность и удобство в сочетании с практичностью и высоким качеством — это главные ориентиры нашего бизнеса.

Купить гибкие трековые системы Вы можете перейдя на наш сайт. Если Вы не смогли найти нужную Вам категорию товаров, тогда мы рекомендуем связаться с нашими менеджерами, которым не составит труда проконсультировать и порекомендовать Вам продукцию, подходящую для Вашего бизнеса.

Почему трековые системы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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