Если Вы обратите внимание на современное освещение, которое используются в кафе или ресторанах Тайшета, то убедитесь, что сегодня набирают популярность гибкие трековые системы. Они имеют очень привлекательный эстетический вид, позволяющий удачно вписываться в интерьер многих стилей.
Трековая система имеет ряд преимуществ и достоинств. Разнообразный ассортимент трековых светильников, которые имеют неповторимый дизайн, отличный форму и вид, а также цвет и тип отражателей предоставляет возможность выбора для внутреннего освещения заведений различной тематики и стилистики. Алюминиевый шино и токопровод в форме буквы «П» с располагающимися вдоль изолированными шинами образуют ту самую трековую систему. Для заведений могут использоваться треки с различными фазами, наиболее подходящими и эффективными являются трехфазные. Главным их преимуществом является то, что они могут подключать к сети сразу несколько осветительных приборов, а также их нагрузка распределена по фазам равномерно, управление производится поворотом ручки переключателя.
Трековая система экологически безопасна, а также не содержит ртути и химических элементов. Кроме того, в эксплуатации она не издает шума, а интенсивность светового потока может составлять 95%, при отсутствии электромагнитных излучений. Большим преимуществом трековых систем также является направленный луч света — это признанный основной показатель работы осветительной системы. В тоже время, для установки таких систем не требуется наличие специальных средств и инструментов, они быстро монтируются на потолок или стены абсолютно на любой высоте, освещают и придают современный дизайн помещению. Трековые системы имеют возможность маневрировать светильниками, что способствует формированию мигающих или горящих композиций и освещает нужный элемент или необходимую зону помещения.
Производственная компания ChiedoCover эффективно работает на рынке гостиничного и ресторанного бизнеса России с 2007 года. За это время мы произвели мебельное оснащения многих заведений в России и зарекомендовали себя как надежный деловой партнер. Европейский стиль, комфортность и удобство в сочетании с практичностью и высоким качеством — это главные ориентиры нашего бизнеса.
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Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня