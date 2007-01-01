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По мнению большинства рестораторов, при открытии кафе, ресторана или любого другого места общественного питания в Невинномысске следует предусмотреть множество деталей. Это необходимо для того, чтобы Ваше заведение отличалось стильным дизайном и славилось хорошей популярностью. Существует несколько способов, чтобы открыть заведение в эксклюзивном и уникальном стиле. Одним из таких инструментов являются красивые цветные подстолья.
Если Вы создаете незабываемый интерьер в помещении, Вам потребуются те или иные инструменты, которые изменят внешний вид заведения и обязательно привлекут внимание посетителей. Цветные подстолья для кафе именно то, что нужно. Под готовый основной интерьер кафе можно уверенно подбирать мебельное оснащение, на сегодняшний день российский рынок расширяет возможности и предлагает большую цветовую гамму этих изделий. Вы всегда сможете подобрать именно тот цвет, который будет восхитителен в интерьере Вашего заведения. Для подобных мест свойственен поток людей, в востребованных местах общественного питания столики бронируют заранее, поэтому на мебель накладывается дополнительная ответственность и нагрузка. Надежные цветные подстолья прекрасно с ней справляются, оставаясь при этом в первоначальном внешнем виде и не изменяя своих эксплуатационных качеств.
Чугунные цветные подстолья являются одними из самых продаваемых на рынке. Многие специалисты называют их самыми долговечными, устойчивыми и качественными. Чугун славится несколькими основными преимуществами, приведем самые главные, которые могут повлиять на выбор в пользу этих моделей. Этот материал всегда востребован в сегменте HoReCa по изготовлению подстольев, поскольку отвечает необходимым требованиям, которые выдвигают места общественного питания. За счет превосходных качеств литья, данные изделия могут производиться в различных формах и видах, что увеличивает выбор и тем самым делает этот материал более доступным. В тоже время, такие модели отлично поддаются ковке, а приемлемая стоимость станет хорошим бонусом для покупателей.
Подытожим, современные цветные подстолья предлагают российскому рынку HoReCa сформировать оригинальную атмосферу в заведении, они удачно вписываются в стиль авангарда, поп-арт, а также экологического и многих других, где применение ярких цветов считается не только органичным, но и придает особый стиль, безусловно, в дальнейшем отмеченный посетителями и гостями, которые будут снова и снова делать выбор в пользу именно Вашего заведения.
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Доставка товара по Невинномысску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Невинномысску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Невинномысску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Невинномысску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня