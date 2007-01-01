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          Товары по акции

          Цветные подстолья в Омске оптом

          от 2 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Омску и Омской области

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное Рим, желтый
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье барное чугунное 1049, зеленый
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, красный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          6 790 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное Марко КР, красный
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное Рим, красный
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Рим, синий
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Рим, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье чугунное Рим, зеленый
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, золото, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье барное чугунное 1049, золото
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье барное чугунное 1049, красный
          Настоящее фото товара Подстолье барное чугунное 1049, синий, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье барное чугунное 1049, синий
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, золото, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Новинка
          6 790 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Подстолье чугунное Марко КР, золото
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, синий, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          6 790 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье чугунное Марко КР, синий
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          6 790 ₽7 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное Марко КР, зеленый
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          2 990 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное Марко, зеленый
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, золото, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          2 990 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Подстолье чугунное Марко, золото
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, красный, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          Новинка
          2 990 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подстолье чугунное Марко, красный
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко, синий, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          2 990 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Подстолье чугунное Марко, синий
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          Цветные подстолья: эксклюзивный внешний вид и максимальная надежность

          По мнению большинства рестораторов, при открытии кафе, ресторана или любого другого места общественного питания в Омске следует предусмотреть множество деталей. Это необходимо для того, чтобы Ваше заведение отличалось стильным дизайном и славилось хорошей популярностью. Существует несколько способов, чтобы открыть заведение в эксклюзивном и уникальном стиле. Одним из таких инструментов являются красивые цветные подстолья.

          Цветные подстолья для кафе — неотъемлемая часть неповторимого стиля

          Если Вы создаете незабываемый интерьер в помещении, Вам потребуются те или иные инструменты, которые изменят внешний вид заведения и обязательно привлекут внимание посетителей. Цветные подстолья для кафе именно то, что нужно. Под готовый основной интерьер кафе можно уверенно подбирать мебельное оснащение, на сегодняшний день российский рынок расширяет возможности и предлагает большую цветовую гамму этих изделий. Вы всегда сможете подобрать именно тот цвет, который будет восхитителен в интерьере Вашего заведения. Для подобных мест свойственен поток людей, в востребованных местах общественного питания столики бронируют заранее, поэтому на мебель накладывается дополнительная ответственность и нагрузка. Надежные цветные подстолья прекрасно с ней справляются, оставаясь при этом в первоначальном внешнем виде и не изменяя своих эксплуатационных качеств.

          Хороший выбор — чугунные цветные подстолья

          Чугунные цветные подстолья являются одними из самых продаваемых на рынке. Многие специалисты называют их самыми долговечными, устойчивыми и качественными. Чугун славится несколькими основными преимуществами, приведем самые главные, которые могут повлиять на выбор в пользу этих моделей. Этот материал всегда востребован в сегменте HoReCa по изготовлению подстольев, поскольку отвечает необходимым требованиям, которые выдвигают места общественного питания. За счет превосходных качеств литья, данные изделия могут производиться в различных формах и видах, что увеличивает выбор и тем самым делает этот материал более доступным. В тоже время, такие модели отлично поддаются ковке, а приемлемая стоимость станет хорошим бонусом для покупателей.

          Подытожим, современные цветные подстолья предлагают российскому рынку HoReCa сформировать оригинальную атмосферу в заведении, они удачно вписываются в стиль авангарда, поп-арт, а также экологического и многих других, где применение ярких цветов считается не только органичным, но и придает особый стиль, безусловно, в дальнейшем отмеченный посетителями и гостями, которые будут снова и снова делать выбор в пользу именно Вашего заведения.

          Где купить цветные подстолья в Омске?

          ChiedoCover своим богатым опытом и профессионализмом заслуживает репутацию надежной компании, которая производит высококачественную мебель и текстиль. Сегодня нашим клиентам доступен один из самых богатых на модели каталог продукции в России. У нас Вы гарантированно найдете все необходимые товары для комплексного мебельного оснащения Ваших заведений. Здесь представлены не только новинки мебели, но и необычные аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить цветные подстолья в Омске можно абсолютно в любое время. Просто сделайте выбор на нашем сайте и оставьте заявку нашим менеджерам. Их профессионализм и компетенции позволят Вам совместно принять верное решение, удовлетворяющее всем Вашим требованиям и пожеланиям.

          Почему цветные подстолья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Омск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Омску ?

            Доставка товара по Омску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Омску ?

            Стоимость доставки по Омску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Омску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Омску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Омске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Омску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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