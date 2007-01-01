+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Тумбы для прихожей в Туле оптом

            от 7 000 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Тумба Империя 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
            54 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тумба Империя 4/2
            Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
            55 390 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Тумба Империя 5/1
            Настоящее фото товара Тумба Шевалье 3, произведённого компанией ChiedoCover
            36 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Тумба Шевалье 3
            Настоящее фото товара Тумба Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
            35 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Тумба Лотос 3
            Настоящее фото товара Тумба Классика 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
            35 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тумба Классика 2/1
            Настоящее фото товара Тумба Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
            25 290 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Тумба Шевалье
            Настоящее фото товара Тумбочка Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
            20 890 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Тумбочка Шевалье
            Настоящее фото товара Тумба Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
            29 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тумба Парма 2
            Настоящее фото товара Тумба Парма 3, произведённого компанией ChiedoCover
            26 290 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Тумба Парма 3
            Настоящее фото товара Тумба Парма 4, произведённого компанией ChiedoCover
            21 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Тумба Парма 4
            Настоящее фото товара Тумба Парма 5, произведённого компанией ChiedoCover
            30 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тумба Парма 5
            Настоящее фото товара Тумба Ипсилон, произведённого компанией ChiedoCover
            39 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Тумба Ипсилон
            Настоящее фото товара Тумба Лониго, произведённого компанией ChiedoCover
            9 600 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Тумба Лониго
            Настоящее фото товара Тумба Вигазьо, произведённого компанией ChiedoCover
            7 000 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Тумба Вигазьо
            Настоящее фото товара Тумба Азола, произведённого компанией ChiedoCover
            16 000 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Тумба Азола
            Настоящее фото товара Тумба Кремона, произведённого компанией ChiedoCover
            8 800 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Тумба Кремона
            Смотреть все

            Сфера применения тумбы для прихожей в сегменте HoReCa

            Гостиничный бизнес имеет свои специфические особенности, современные номера выглядят как с обложки: стильный дизайн, просторные помещения, комфортабельная кровать и многое другое. В Туле существуют гостиницы и отели разного уровня и звездности, однако их объединяет одно: желание привлечь постояльцев и, следовательно, успешность и высокая доходность бизнеса. Прекрасную обстановку могут создать надежные тумбы для прихожей.

            Что такое тумба?

            Современные тумбы — это корпусная мебель, которая имеет как прямоугольную, так и круглую, овальную, также полукруглую и форму многоугольников. Характерной их особенностью являются выдвижные ящики, но в тоже время, существуют модели и без них, фасад которых полностью или частично закрыт. Главным предназначением такой мебели является хранение личных вещей и отличный элемент декорирования помещения. Следует отметить, что иногда такие модели называют небольшими и невысокими шкафчиками.

            Сфера применения и отличительные черты тумбы для прихожей

            Качественные тумбы для прихожей широкого и прекрасно применяются в сфере HoReCa, в частности, в гостиницах и отелях. При мебельном оснащении гостиничных номеров отельеры чаще всего прибегают к более практичным моделям, это вполне объяснимо: большую нагрузку и повседневное использование, скажем честно, может выдержать далеко не каждая мебель.

            Что является важным в таких моделях? Поскольку основной функцией хорошей тумбы для прихожей является хранение каких-то личных вещей постояльцев гостиниц, то в первую очередь необходимо отметить вместительность. Нужно останавливать свой выбор на тех моделях, которые при прочих равных смогут решить поставленную задачу. Безусловно, вместительность — это не главная составляющая успеха, такая мебель должна быть высококачественной, способной выдерживать много открывания и закрывания дверей или ящиков, и, конечно, быть максимально практичной. Практичные тумбы для прихожей — это залог успеха мебельного оснащения гостиничного номера. Таким образом, пожалуй, весовым аргументом в пользу такой мебели будет именно простой и несложный уход за ней.

            Удачным решением станет выбор деревянной тумбы для прихожей. Каракас таких изделий производится из массива дерева дуба, березы, бука и других пород, тем самым это очень экологически безопасное и чистое сырье. Отельерам можно не волноваться: постояльцы не будут жаловаться на неприятный или вредный запах от такой мебели. Кроме того, такие тумбы отличаются гипоаллергенностью, что позволяет их использовать в гостиничных номерах с маленькими детьми, что, несомненно, является хорошим преимуществом.

            Где купить тумбы для прихожей в Туле в гостиницу или отель?

            Наша компания всегда ориентируется на клиента, для нас важно насколько приобретаемая продукция понравилась и остался ли доволен ей заказчик. Мы своевременно реагируем на любые отзывы и внимательно следим за обратной связью. Это отличная формула успеха, которая позволяет сделать нашу продукцию еще лучше.

            Купить тумбы для прихожей в Туле в гостиницу можно на сайте компании ChiedoCover. Оставляйте заявку на нашем сайте или свяжитесь с любым менеджером для дополнительной информации. На все вопросы Вам ответят наши опытные и квалифицированные специалисты.

            Почему тумбы для прихожей покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют