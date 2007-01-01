Большой выбор тканей на текстильном рынке может ввести в заблуждение: как правильно подобрать ткань, которая отвечает всем требованиям безопасности и качества. Ткань применяется в различных сфера деятельности, прочность и надежность обуславливает долговечность материала. Турецкие ткани — отличный выбор для изготовления одежды, а также обивки на мебель, пошива обуви и других изделий. На сегодняшний день подобные материалы имеют большой ассортимент расцветок, таким образом, расширяется выбор и появляется возможность правильно подобрать цвет под фасон и стиль. Рассмотрим турецкие ткани более подробно, выделим технические характеристики, основные преимущества и сферу применения.
Большим спросом и популярностью пользуются натуральные турецкие ткани, эти материалы гипоаллергенны, безопасны и характеризуются высоким качеством. Из этой ткани получаются изысканные брюки, платья, а также футболки и другие изделия. Кроме того, это удачный материал для производства верхней одежды и обуви. Природные материалы очень удобны и комфортабельны в носке, имеют большую сферу применения, экологичны и рекомендованы к регулярному использованию. В настоящее время в магазинах можно встретить множество изделий, которые выполнены именно из этого материала. Подобная ткань очень практична, как правило, одежду из такого материала можно подвергать машинной стирке, вещи достойно переносят стирку, при этом сохраняя свой презентабельный внешний вид и насыщенный цвет. При своевременном уходе вещи из турецких тканей прослужат ни один сезон.
В тоже время сегодня также востребованы синтетические турецкие ткани, эти материалы станут отличным решением для производства множества изделий. Это прекрасный вариант для одежды, обивка на мебель и других целей. За счет эластичности подобные материалы очень износостойки, великолепно смотрятся практически в любом стиле и имеют отличное качество. К характерными особенностями можно отнести нетребовательность в уходе, приятные тактильные качества и яркий, насыщенный цвет. Благодаря широкому распространению они очень доступны и по карману каждому.
Помимо того, синтетические турецкие ткани имеют большой срок службы, за счет хорошего качества изделия из этой ткани удачно дополнят гардероба абсолютно любого человека и станут просто незаменимыми в повседневной носке.
Данные материалы славятся своими преимуществами, так как они изготавливаются из экологически чистого сырья, то абсолютно безопасны для регулярной эксплуатации. Изделия из этих материалов не токсичны, не источают никаких неприятных запахов, а также не вызывают аллергических реакций. Кроме того, турецкие ткани:
Итак, турецкие ткани — идеальное решение для производства одежды, обуви, а также обивки для мебели и других изделий. Высокая эстетика в сочетании с приемлемой стоимостью и высокой износостойкостью определяют выбор в пользу именно этих материалов. Широкое распространение положительно сказывается на их доступности.
В нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет ткани, Вы сможете выглядеть неотразимо и стать центром внимания на любой вечеринке или празднике.
Наша компания является производителем мебели и элитного текстиля. Для нас важно изготавливать текстиль, который поможет выглядеть неотразимо абсолютно любому человеку. Производство компании ChiedoCover находится в Кировской области, у нас проверенные поставщики сырья, поэтому можно быть уверенным в высоком качестве, а также экологичности и безопасности нашей продукции. Все товары, представленные в каталоге продукции сертифицированы и отвечают современным требованиям безопасности.
Купить турецкие ткани в Иваново можно на нашем официальном сайте, удобный и простой интерфейс сайта упрощает выбор. Менеджеры из отдела продаж отличаются профессионализмом и компетентностью, они без труда подберут для Вас оптимальный вариант, в соответствии с Вашими пожеланиями. Доставка ткани осуществляется по всей России и странам СНГ, менеджеры проконсультируют относительно технических характеристик, а также преимуществ и сферы применения выбранной Вами продукции. Наши товары проходят строгий контроль качества и привнесут комфорт и удобство в Вашу жизнь.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня