Турецкие ткани в Волжском оптом

от 452 ₽

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Настоящее фото товара Ткань Marguerite, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 050 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Marguerite, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Chateau, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 050 ₽
Оптовая цена
4.7
Ткань Chateau, жаккард
Настоящее фото товара Ткань Freedom, флок, произведённого компанией ChiedoCover
1 600 ₽
Оптовая цена
4.6
Ткань Freedom, флок
Настоящее фото товара Ткань Savoy, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
4.8
Ткань Savoy, велюр
Настоящее фото товара Ткань Montana, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
452 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Montana, рогожка
Настоящее фото товара Ткань Spectra, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
464 ₽
Оптовая цена
4.1
Ткань Spectra, велюр
Настоящее фото товара Ткань Hilton, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань Hilton, рогожка
Настоящее фото товара Ткань ANGELIQUE, Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Ткань ANGELIQUE, Жаккард
Настоящее фото товара Ткань Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 260 ₽
Оптовая цена
4.3
Ткань Profyline
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Турецкие ткани — идеальный выбор для пошива различных изделий

Большой выбор тканей на текстильном рынке может ввести в заблуждение: как правильно подобрать ткань, которая отвечает всем требованиям безопасности и качества. Ткань применяется в различных сфера деятельности, прочность и надежность обуславливает долговечность материала. Турецкие ткани — отличный выбор для изготовления одежды, а также обивки на мебель, пошива обуви и других изделий. На сегодняшний день подобные материалы имеют большой ассортимент расцветок, таким образом, расширяется выбор и появляется возможность правильно подобрать цвет под фасон и стиль. Рассмотрим турецкие ткани более подробно, выделим технические характеристики, основные преимущества и сферу применения.

Натуральные турецкие ткани

Большим спросом и популярностью пользуются натуральные турецкие ткани, эти материалы гипоаллергенны, безопасны и характеризуются высоким качеством. Из этой ткани получаются изысканные брюки, платья, а также футболки и другие изделия. Кроме того, это удачный материал для производства верхней одежды и обуви. Природные материалы очень удобны и комфортабельны в носке, имеют большую сферу применения, экологичны и рекомендованы к регулярному использованию. В настоящее время в магазинах можно встретить множество изделий, которые выполнены именно из этого материала. Подобная ткань очень практична, как правило, одежду из такого материала можно подвергать машинной стирке, вещи достойно переносят стирку, при этом сохраняя свой презентабельный внешний вид и насыщенный цвет. При своевременном уходе вещи из турецких тканей прослужат ни один сезон.

Синтетические турецкие ткани

В тоже время сегодня также востребованы синтетические турецкие ткани, эти материалы станут отличным решением для производства множества изделий. Это прекрасный вариант для одежды, обивка на мебель и других целей. За счет эластичности подобные материалы очень износостойки, великолепно смотрятся практически в любом стиле и имеют отличное качество. К характерными особенностями можно отнести нетребовательность в уходе, приятные тактильные качества и яркий, насыщенный цвет. Благодаря широкому распространению они очень доступны и по карману каждому.

Помимо того, синтетические турецкие ткани имеют большой срок службы, за счет хорошего качества изделия из этой ткани удачно дополнят гардероба абсолютно любого человека и станут просто незаменимыми в повседневной носке.

Преимущества турецкой ткани

Данные материалы славятся своими преимуществами, так как они изготавливаются из экологически чистого сырья, то абсолютно безопасны для регулярной эксплуатации. Изделия из этих материалов не токсичны, не источают никаких неприятных запахов, а также не вызывают аллергических реакций. Кроме того, турецкие ткани:

  • очень износостойки (достойно выдерживают многократную носку, а также различные физические и механические воздействия — это положительно сказывается на сроке службы)
  • практичность (изделия из этой ткани практически не требуют никакого дополнительного ухода, не накапливают пыль и грязь)
  • широкий ассортимент (это позволяет подобрать нужный цвет и в результате получить идеальную вещь или изделие)
  • отлично подходит для пошива различных вещей, таким образом, можно сшить изделие, которое прекрасно подойдет как на каждый день для похода на работу, так и на какое — либо торжественное и праздничное мероприятие
  • высокое качество
  • долговечность (бережное отношение и своевременный уход станут гарантией большого эксплуатационного срока)

Итак, турецкие ткани — идеальное решение для производства одежды, обуви, а также обивки для мебели и других изделий. Высокая эстетика в сочетании с приемлемой стоимостью и высокой износостойкостью определяют выбор в пользу именно этих материалов. Широкое распространение положительно сказывается на их доступности.

В нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет ткани, Вы сможете выглядеть неотразимо и стать центром внимания на любой вечеринке или празднике.

Где купить турецкие ткани в Волжском?

Наша компания является производителем мебели и элитного текстиля. Для нас важно изготавливать текстиль, который поможет выглядеть неотразимо абсолютно любому человеку. Производство компании ChiedoCover находится в Кировской области, у нас проверенные поставщики сырья, поэтому можно быть уверенным в высоком качестве, а также экологичности и безопасности нашей продукции. Все товары, представленные в каталоге продукции сертифицированы и отвечают современным требованиям безопасности.

Купить турецкие ткани в Волжском можно на нашем официальном сайте, удобный и простой интерфейс сайта упрощает выбор. Менеджеры из отдела продаж отличаются профессионализмом и компетентностью, они без труда подберут для Вас оптимальный вариант, в соответствии с Вашими пожеланиями. Доставка ткани осуществляется по всей России и странам СНГ, менеджеры проконсультируют относительно технических характеристик, а также преимуществ и сферы применения выбранной Вами продукции. Наши товары проходят строгий контроль качества и привнесут комфорт и удобство в Вашу жизнь.

Почему турецкие ткани покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Волжский и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Волжскому ?

    Доставка товара по Волжскому осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Волжскому ?

    Стоимость доставки по Волжскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Волжскому осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Волжскому телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Волжском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Волжскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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