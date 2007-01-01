Главная цель рестораторов любой гостиницы в Ухте — это создание уникальной атмосферы. Поиск такой атмосферы начинается с изучения рынка, положительных и отрицательных отзывов клиентов, популярности стилей и востребованности на рынке гостиничного бизнеса. Этот план действий позволяет найти свой стиль, отделить нужные детали, которые будут в дальнейшем успешно воплощаться в жизнь и тем самым способствовать завоеванию внимания туристов, гостей и постояльцев.
Тюль — это прозрачная или полупрозрачная ткань, великолепно использующаяся для придания эстетичности и декора окон. Практически любое помещение видоизменяется, если грамотно применять тюль. Главный материал изготовления тюли — полиэстер. Чтобы избежать различных распространенных ошибок постараемся выделить главные аспекты выбора тюли.
С учетом основных требований противопожарных норм, ткань не должна поддерживать процесс воспламенения, в тоже время она должна быть светонепроницаема, обрабатывается средством от загрязнения и влаги. Последнее требование является желательным, но не обязательным. По мнению рестораторов, выбирая тюль для гостиниц, необходимо следовать следующим принципам: отдавать предпочтение однотонным тонам. Наиболее распространенный и популярный цвет тюли — это шампань. В небольшом гостиничном номере хорошим решением станут тюлевые занавески в горизонтальную полоску. По визуальным ощущениям, именно такой подбор рисунка зрительно увеличит помещение, что поспособствует дополнительному уюту и комфорту постояльцев гостиниц. Вертикальная полоска превосходно себя зарекомендовала в гостиничных номерах с низкими потолками. Помимо своей основной функции — защиты от солнечных лучей, они освежат дизайн интерьера и привнесут свой шарм в номер гостиницы.
Кроме того, тюль для гостиниц неприхотлива в уходе, она прекрасно отстирывается, а также практически не сминается и в некоторых случаях перед развешиванием ее можно даже не гладить.
Компания ChiedoCover предлагает целый комплекс услуг по обеспечению мебелью, текстилем и дополнительным оборудованием гостиничного и ресторанного комплекса. Наше предприятие под ключ реализует Ваши эскизы и проекты, произведет расчет выбранной Вами продукции, а также проконтролирует все этапы производства и своевременно, в самые кратчайшие сроки доставит Ваш товар к месту назначения.
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Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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