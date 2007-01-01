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          Товары по акции

          Ученическая мебель в Назрани оптом

          от 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Назрани и Ингушетии

          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хэир, светлое дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хэир, светлое дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Стандард, светлое дерево, светлый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Стандард, светлое дерево, светлый каркас
          Настоящее фото товара Стул Стандард, светлое дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Стандард, светлое дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Трам, светлое дерево, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Трам, светлое дерево, белый каркас
          Настоящее фото товара Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          5 845 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Трам, светлое дерево, желтый каркас
          Настоящее фото товара Стол Суттон светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Суттон светлый
          Настоящее фото товара Стол Басель, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Басель
          Настоящее фото товара Стол Елеанор 180 шпон, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Елеанор 180 шпон
          Настоящее фото товара Стул 1204AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул 1204AM темный
          Настоящее фото товара Стул 1204AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул 1204AM светлый
          Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Дувр
          Настоящее фото товара Стул Ученик К2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Ученик К2
          Настоящее фото товара Стул Ученик С2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Ученик С2
          Настоящее фото товара Стул Ученик К1, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Ученик К1
          Настоящее фото товара Стул Ученик С1, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Ученик С1
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          Основные рекомендации по выбору ученической мебели

          Образование актуально в любое время, сегодня, в Назрани очень популярны самые различные тренинги, а также семинары и обучающие программы. Для комфортного обустройства помещений, где проходят подобные мероприятия важно выбрать хорошую ученическую мебель. В нашей статье рассмотрим самые распространенные модели и постараемся ответить на вопросы, которые могут возникать в процессе выбора. Помимо того, еще одной из сфер деятельности, где может быть использована такая мебель при меблировке являются государственные образовательные учреждения и школы. Итак, по порядку разбираем варианты мебельного оснащения.

          Ученическая мебель на металлокаркасе

          Прежде чем начать наш обзор необходимо сказать несколько слов о специфике данной мебели. Исходя из повседневного использования и большой нагрузки, одним из главных критериев будет выбор максимально надежных, а также практичных и прочных изделий. Хорошим решением является ученическая мебель на металлокаркасе. Это великолепное сочетание высоких показателей износостойкости, а также устойчивости и надежности. Если рассмотреть такие модели более подробно, то мы обнаружим металлический, стальной каркас, который надежно защищает от коррозии, а также предохраняет от различных механических и физических воздействий. Данная мебель на протяжении длительного времени сохранит все свои эксплуатационные качества и будет опорой для мебельного оснащения помещений для тренингов, семинаров, высших учебных заведений, а также других государственных учреждений и школ.

          Ученическая мебель для школы

          Для того, чтобы производить меблировку школ важно помнить о повышенных выдвигаемых требованиях. В соответствии с ними мебель должна быть абсолютно безопасной. Ученическая мебель для школы на металлокаркасе изготавливается из экологически чистых материалов, которые не источают неприятных запахов и рекомендованы к применению в школьных образовательных учреждениях. В тоже время, одной из особенностей, которую нужно учитывать в школах — это дети, юноши и подростки. Они, как правило, не могут спокойно усидеть на протяжении длительного времени, могут расшатывать или качаться на мебели. Так вот это никак не отразится на данных изделиях, они специально разработаны, а также протестированы и абсолютно готовы к такому воздействию.

          Таким образом, хорошая ученическая мебель — важнейшая составляющая для обустройства подобных помещений. Описанные выше модели решат вопрос меблировки и станут удачным вложением. Низкая стоимость данных изделий — приятный бонус.

          Где купить ученическую мебель в Назрани?

          Наша компания является надежным партнером на мебельном рынке России. Большой опыт изготовления мебели для различных сфер жизни, безусловно, одно из наших преимуществ. Наши профессиональные дизайнеры внимательно отслеживают самые актуальные новости в мире мебели, мы стремимся к проектировке и созданию таких моделей, которые абсолютно точно понравятся нашим клиентам, станут любимыми и упросят жизнь.

          Купить ученическую мебель в Назрани довольно просто. Вы заходите на наш официальный веб-сайт, здесь представлен широкий выбор мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Мы предоставляем гарантию качества, самые современные и европейские дизайны мебели находятся именно в нашем каталоге продукции. Обратитесь к нашим менеджерам за бесплатной консультацией и они предоставят Вам информацию о нашей компании и любой модели нашего производства.

          Почему ученическая мебель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Назрань и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Назрани ?

            Доставка товара по Назрани осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назрани ?

            Стоимость доставки по Назрани рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Назрани осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назрани телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Назрани при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Назрани с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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