Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Йошкар-Оле и Республике Марий Эл
Образование актуально в любое время, сегодня, в Йошкар-Оле очень популярны самые различные тренинги, а также семинары и обучающие программы. Для комфортного обустройства помещений, где проходят подобные мероприятия важно выбрать хорошую ученическую мебель. В нашей статье рассмотрим самые распространенные модели и постараемся ответить на вопросы, которые могут возникать в процессе выбора. Помимо того, еще одной из сфер деятельности, где может быть использована такая мебель при меблировке являются государственные образовательные учреждения и школы. Итак, по порядку разбираем варианты мебельного оснащения.
Прежде чем начать наш обзор необходимо сказать несколько слов о специфике данной мебели. Исходя из повседневного использования и большой нагрузки, одним из главных критериев будет выбор максимально надежных, а также практичных и прочных изделий. Хорошим решением является ученическая мебель на металлокаркасе. Это великолепное сочетание высоких показателей износостойкости, а также устойчивости и надежности. Если рассмотреть такие модели более подробно, то мы обнаружим металлический, стальной каркас, который надежно защищает от коррозии, а также предохраняет от различных механических и физических воздействий. Данная мебель на протяжении длительного времени сохранит все свои эксплуатационные качества и будет опорой для мебельного оснащения помещений для тренингов, семинаров, высших учебных заведений, а также других государственных учреждений и школ.
Для того, чтобы производить меблировку школ важно помнить о повышенных выдвигаемых требованиях. В соответствии с ними мебель должна быть абсолютно безопасной. Ученическая мебель для школы на металлокаркасе изготавливается из экологически чистых материалов, которые не источают неприятных запахов и рекомендованы к применению в школьных образовательных учреждениях. В тоже время, одной из особенностей, которую нужно учитывать в школах — это дети, юноши и подростки. Они, как правило, не могут спокойно усидеть на протяжении длительного времени, могут расшатывать или качаться на мебели. Так вот это никак не отразится на данных изделиях, они специально разработаны, а также протестированы и абсолютно готовы к такому воздействию.
Таким образом, хорошая ученическая мебель — важнейшая составляющая для обустройства подобных помещений. Описанные выше модели решат вопрос меблировки и станут удачным вложением. Низкая стоимость данных изделий — приятный бонус.
Наша компания является надежным партнером на мебельном рынке России. Большой опыт изготовления мебели для различных сфер жизни, безусловно, одно из наших преимуществ. Наши профессиональные дизайнеры внимательно отслеживают самые актуальные новости в мире мебели, мы стремимся к проектировке и созданию таких моделей, которые абсолютно точно понравятся нашим клиентам, станут любимыми и упросят жизнь.
Купить ученическую мебель в Йошкар-Оле довольно просто. Вы заходите на наш официальный веб-сайт, здесь представлен широкий выбор мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Мы предоставляем гарантию качества, самые современные и европейские дизайны мебели находятся именно в нашем каталоге продукции. Обратитесь к нашим менеджерам за бесплатной консультацией и они предоставят Вам информацию о нашей компании и любой модели нашего производства.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Йошкар-Оле осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Йошкар-Оле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Йошкар-Оле осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Йошкар-Оле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня